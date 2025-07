Phú Quôc classée parmi les meilleures îles de luxe en Asie-Pacifique

Photo : Fatel Belek

Récemment, Travel + Leisure, l'un des magazines de voyage les plus prestigieux au monde, a dévoilé ses Luxury Awards Asie-Pacifique 2025. Ces prix annuels récompensent les destinations de luxe les plus exceptionnelles de la région, l'une des plus dynamiques du monde en matière de tourisme.

Pour figurer dans ce palmarès, les destinations doivent satisfaire à des critères exigeants portant sur la qualité de service, l'écosystème hôtelier et de loisirs, l'identité de marque et la personnalisation de l'expérience client.

Dans la catégorie "Meilleures îles", Phu Quôc est la seule représentante du Vietnam et se classe troisième parmi les dix premières îles. Ce résultat s'ajoute à la série de distinctions internationales remportées par l'île au cours des deux dernières années.

D'"étoile montante" à destination mondiale de luxe

Récompensée à plusieurs reprises, Phu Quôc s'est imposée non seulement comme une étoile montante, mais aussi comme une destination incontournable du tourisme haut de gamme. Réputée pour ses plages idylliques comme Bai Kem et Bai Sao, avec leur sable blanc soyeux, leurs eaux cristallines et leur atmosphère paisible, l'île séduit aussi par la richesse de ses expériences culturelles et historiques, ses animations modernes et une gamme d'hébergements allant de l'abordable au très haut de gamme. Au cœur de cette transformation se trouve Sun Paradise Land, un vaste complexe touristique développé par Sun Group dans le sud de l'île.

Ces deux dernières années, Phu Quôc s'est dotée d'infrastructures emblématiques : le plus long téléphérique à trois câbles du monde reliant l'île de Hon Thom, le spectaculaire pont Kiss, seul pont "sans contact" au monde salué par CNN, et le show multimédia "Kiss of the Sea", reconnu par le Livre Guinness des records. À cela s'ajoutent des feux d’artifice nocturnes et des marchés animés, offrant une immersion continue du coucher du soleil à l'aube.

Entre 2021 et 2023, le nombre d'hôtels cinq étoiles à Phu Quôc a augmenté de 15%. Depuis l'ouverture du JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay en 2016, l'île compte aujourd'hui environ 45 complexes hôteliers de luxe, exploités par des groupes hôteliers prestigieux tels que Marriott, Hilton, Accor et Rosewood. Cet essor a permis à Phu Quôc, autrefois méconnue, de devenir une destination prisée des voyageurs fortunés du monde entier.

Le Professeur Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l'Institut vietnamien d'économie, affirme : "Peu de lieux peuvent rivaliser avec la constance et le prestige des distinctions obtenues par Phu Quôc au cours de la dernière décennie. Cela témoigne à la fois de son potentiel et de l'ambition stratégique du Vietnam de hisser Phu Quôc au rang des grandes destinations mondiales".

Une ambition de rayonnement international

Remporter des prix n'est qu'un début. Dans les années à venir, Phu Quôc vise à s'imposer face à des destinations iconiques comme Hawaï ou les Maldives. "Une fois les projets en cours achevés, nous pourrions assister à l'émergence de l'"Hawaï de l'Est", a déclaré Hong Jung Min, PDG de Hanatour Vietnam.

À compter du 1er juillet 2025, Phu Quôc devient officiellement une zone économique spéciale rattachée à la province d'An Giang, une avancée décisive pour accélérer son développement. Ce nouveau statut permettra l'adoption de politiques innovantes, la réduction des lourdeurs administratives et une exécution plus rapide et plus transparente des projets.

Phu Quôc accueillera également, pour la troisième fois, le Forum de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) au Vietnam, en 2027.

Parmi les projets d'infrastructure figure l'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc, d'un montant de 22.000 milliards de dôngs, incluant un terminal VIP conforme aux normes les plus strictes pour l'accueil de dignitaires et d'événements diplomatiques. Sun PhuQuoc Airways fournira également des services haut de gamme aux délégations internationales.

Une montée en gamme continue

Le nouvel aéroport et la compagnie Sun PhuQuoc Airways s'intégreront parfaitement dans l'écosystème touristique du Sun Group. L'île de Hon Thom verra l'ouverture prochaine de nombreuses marques de luxe, telles que The Luxury Collection Hon Thom, Rixos Phu Quoc et Ritz Carlton Reserve Hon Thom. Ce dernier, l'un des hôtels les plus exclusifs au monde, ne compte actuellement que sept établissements sur la planète.

À l'Aspira Tower, The Luxury Collection prendra également ses quartiers, devenant le deuxième édifice au monde en forme de voile, après l'emblématique Burj Al Arab à Dubaï.

Ces étapes clés confirment la position de Phu Quôc comme pôle touristique et économique international. Grâce à la vision et aux investissements du Sun Group, l'île concrétise son ambition : devenir l'une des destinations les plus attractives au monde pour y séjourner, y vivre et y investir.

VNA/CVN