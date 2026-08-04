Venezuela : le bilan officiel du double séisme grimpe à plus de 6.000 morts

Le nombre de morts dans le double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin s'élève désormais à 6.125, selon le bilan officiel communiqué lundi 3 août par le président du Parlement, Jorge Rodriguez.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le dernier bilan officiel faisait état de 5.546 morts.

Plusieurs semaines après les tremblements de terre de magnitudes 7,2 et 7,5 qui ont frappé le littoral vénézuélien, des dizaines de personnes poursuivent les recherches pour tenter de retrouver leurs proches disparus dans l'État de La Guaira, au nord de Caracas, le plus durement touché.

Le gouverneur de l'État, José Alejandro Teran, a indiqué à la presse locale que près de 1.400 personnes étaient toujours portées disparues.

De source diplomatique et selon des projections d'experts, le nombre de disparus pourrait avoisiner les 10.000 personnes.

Depuis des semaines, des travaux de démolition et de déblaiement ont été engagés à La Guaira, où se concentrent l'essentiel des victimes et les plus gros dégâts matériels.

Selon les autorités, 190 immeubles se sont écroulés pendant le double séisme et 856 autres ont été touchés.

En plus des bâtiments complètement effondrés, des milliers d'autres sont considérés par les autorités comme étant trop risqués pour être habités.

Près de 24.000 sinistrés vivent désormais dans des camps à Caracas et dans l'État côtier de La Guaira.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Vendredi 31 juillet, le Parlement vénézuélien a adopté une loi visant à accroître l'offre de logements à louer afin de venir en aide aux milliers de personnes qui ont perdu leur toît.

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré plus tôt lundi 3 août que ce texte, qui met fin à une réglementation décourageant la location, permettrait des relations "gagnant-gagnant" entre les propriétaires des biens immobiliers et ceux qui souhaitent louer. "Nous estimons qu'environ 400.000 logements pourraient être concernés par cette loi", a déclaré cette dirigeante.

Mme Rodriguez a également annoncé que son gouvernement prévoit de livrer quelque 4.000 logements d'ici la fin de l'année et qu'il proposera un financement pour l'achat de biens immobiliers aux personnes touchées par ces tremblements de terre, les plus dévastateurs de l'histoire récente du pays.

AFP/VNA/CVN