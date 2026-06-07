États-Unis : 12 personnes blessées lors d'une fusillade près d'un festival dans l'Ohio

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Il semblerait qu'au moins deux personnes "tiraient probablement l'une sur l'autre", a déclaré le chef adjoint de la police de Toledo, Joe Heffernan, ajoutant que la police recherchait toujours les suspects et conseillait au public d'éviter les zones environnantes. Les services de police de Toledo ont répondu à un signalement concernant une personne blessée par balle dans une zone proche du festival Old West End vers 17h37 heure locale (21h37 GMT) et ont découvert plusieurs victimes de coups de feu. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux pour y être soignés. Le festival Old West End est un événement de deux jours proposant des concerts, des marchés gastronomiques, des visites de maisons et des boutiques.

Xinhua/VNA/CVN