Message de sympathie à la suite du séisme meurtrier dans le Sud des Philippines

À la suite du récent séisme qui a causé d’importantes pertes humaines et de lourds dégâts matériels dans le Sud des Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung ont adressé, le 11 juin, un message de sympathie au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également adressé un message de sympathie à son homologue philippine, la ministre des Affaires étrangères Maria Theresa Lazaro.

Au moins 47 personnes ont été tuées, 31 sont portées disparues et 688 ont été blessées après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi 8 juin les Philippines au large de la côte Sud de Mindanao, a indiqué jeudi 11 juin le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC).

Le séisme a touché plus de 75.300 foyers, soit plus de 346.000 personnes, et plus de 45.000 habitants ont été déplacés, avec plus de 12.600 maisons endommagées, selon le NDRRMC. Le séisme a également provoqué 45 incidents connexes, principalement des glissements de terrain.

VNA-Xinhua/VNA/CVN