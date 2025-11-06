Pologne

La Banque centrale abaisse son principal taux directeur à 4,25%

Par ailleurs, le taux d'escompte, qui désigne le taux d'intérêt auquel les banques commerciales empruntent des liquidités en apportant en garantie des créances qu'elles détiennent, a été abaissé à 4,30%, selon ce communiqué.

Le taux Lombard, c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale lors de l'octroi de prêts aux banques commerciales au jour le jour, a été abaissé à 4,75%. La hausse des prix a encore ralenti en octobre en Pologne à 2,8% sur un an, comparé à 2,9% en septembre et à 4,9% en janvier, selon les données de l'Office national des statistiques GUS. Il s'agit de la cinquième baisse des taux cette année depuis mai. Avant cette date, les taux étaient restés inchangés depuis octobre 2023. Depuis le début de l'année, les taux ont baissé de 1,50 point de pourcentage.

AFP/VNA/CVN