Pham Tuyên, premier compositeur lauréat du Grand Prix “Chevalier Grillon”

>> Prix Dê mèn : l'écrivaine Ly Lan reçoit le Grand Prix

>> Nguyên Van Chung devient l’ambassadeur inspirant du prix pour les enfants Dê mèn 2025.

>> Sixième édition du Prix pour les enfants Dê mèn

>> Prix "Dê mèn" 2025 : le compositeur Pham Tuyên reçoit le Grand Prix

Lancé par le journal Thể Thao & Văn hóa (Sports & Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en 2020, “Dê Mèn” est un prix annuel à but non lucratif récompensant des travaux artistiques par et pour les enfants. Cette année, la 6e édition a mis à l’honneur des œuvres remarquables dans les domaines de la littérature, des arts visuels et de la musique, affirmant son statut d’initiative culturelle, qui stimule la créativité de la jeune génération vietnamienne.

Cette année, la dynamique s’est illustrée par l’émergence de nouveaux talents, incarnés par les lauréats du Prix, dont les œuvres témoignent d’une diversité et d’une richesse artistique notables.

Les cinq prix “Khat vong Dê Mèn” (Aspiration du Grillon) ont été décernés à : l’ensemble de 14 peintures de Pham Hai Nguyên, un jeune artiste de 13 ans ; Có một Trái đất phẳng trong mắt em (Il y a une Terre plate dans tes yeux), manuscrit d’un recueil de poèmes de Ly Thăng Long ; Cuốn cổ thư của một mẫu thần (L’ancien livre d’une déesse mère), une nouvelle de Nguyên Hoàng Diêu Thuy, éditée par la Maison d’édition Kim Dông ; deux livres de Dy Duyên : Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu (Des champs de légumes de la ferme Cuc Cu - illustré par Dôm Dôm) et Những thứ bạn dùng để lấp đầy một cái hố (Des choses qu’on utilise pour combler un trou - illustré par Thanh Vu), publiés par la Maison d’édition Kim Dông ; ainsi que Trang trại cuối rừng (La ferme à la lisière de la forêt) de Pham Công Luân, également publié par ladite maison d’édition.

Photo : VNA/CVN

Le compositeur Pham Tuyên a été distingué du prestigieux Grand Prix “Hiêp si Dê Mèn” (Chevalier Grillon) pour sa contribution exceptionnelle et durable à la musique pour enfants. Reconnu pour ses œuvres intemporelles, il compte parmi ses compositions emblématiques Về quê - Khúc đồng dao của bé (Retour à la campagne - Mélodie populaire pour enfants), coécrite avec Pham Hông Tuyên, qui figure parmi les dix finalistes de cette édition.

Photo : XBSP/CVN

Cette œuvre a été sélectionnée dans une version innovante, présentée sous forme de livre multimédia, associant narration, musique, illustrations et un code QR permettant d’écouter les chansons et les histoires. Une expérience immersive, riche et captivante destinée aux jeunes lecteurs.

Le président du jury, le poète Trân Dang Khoa, a exprimé sa joie et son honneur d’accompagner depuis de nombreuses années le Prix “Dê Mèn”. “L’édition actuelle a été particulièrement remarquable, car elle a valorisé toutes les formes artistiques : nouvelle, roman, bande dessinée, musique, peinture…”, a-t-il souligné. “Toutes les œuvres ont été captivantes, vivantes et profondes. Je suis convaincu que ces créations ne se limiteront pas au jury, mais continueront à toucher les enfants et à perdurer dans le temps”.

Notamment, le prix a mis en vedette une série de jeunes auteurs récemment engagés dans l’écriture pour la jeunesse. Parmi les cinq prix “Khat vong Dê Mèn”, trois ont été attribués à ces nouvelles plumes prometteuses de la littérature de jeunesse.

Photo : VNA/CVN

Parmi les jeunes lauréats, le jeune peintre de 13 ans Pham Hai Nguyên, originaire de Lang Son (Nord), s’est distingué par son talent prometteur à travers un ensemble de 14 peintures remarquables. Dès son plus jeune âge, il a su exprimer une vision profonde du monde qui l’entoure, mêlant habilement traits et couleurs.

L’histoire de l’auteure Dy Duyên constitue un témoignage saisissant d’une vocation tardive mais inextinguible pour la littérature jeunesse. Bien qu’elle ne se soit consacrée à l’écriture pour enfants qu’à l’âge de 29 ans, deux de ses ouvrages ont été distingués lors de cette 6e édition du prix. “Écrire pour la jeunesse n’a jamais été un simple choix : c’est une évidence naturelle, une part intrinsèque de mon être. Au fil du temps, cette vocation est devenue la manière même dont je m’inscris dans le monde”, a-t-elle confié.

Le Prix “Dê Mèn” n’est pas simplement un prix, mais devient progressivement un écosystème promouvant l’art des enfants. Les candidatures de cette édition ont montré une grande variété en termes de contenu, de genre et d’expression. En particulier, de plus en plus d’œuvres ont été créées par les enfants eux-mêmes, démontrant la maturité de la jeune génération.

La directrice générale de l’Agence Vietnamienne d’Information, Vu Viêt Trang, était présente à la cérémonie et a remis le prestigieux prix au compositeur Pham Tuyên. Dans son allocution, elle a félicité les lauréats et a souligné la noble mission de ces prix annuels : célébrer les œuvres littéraires et artistiques dédiées aux enfants, qui sont l’avenir de la nation. Elle a exprimé une admiration particulière pour le compositeur Pham Tuyên, décrivant son titre comme un témoignage de l’amour et du respect que des générations d’enfants et du public lui portent.

Elle a souligné que ce Prix pour enfants n’est pas seulement une plateforme artistique, mais aussi un lieu où l’imagination, la compassion et les rêves peuvent prendre leur envol. Elle a exprimé sa gratitude pour l’enthousiasme des participants, parmi lesquels des auteurs chevronnés et de jeunes talents - tous des “Chevaliers Grillons” à part entière. “Chaque œuvre primée devrait devenir un compagnon de vie pour les enfants”, a-t-elle déclaré, exprimant l’espoir qu’ils enrichiraient leur vie d’émerveillement et de créativité.

Le journaliste Nguyên Thiên Thuât, rédacteur en chef du journal Thể Thao & Văn hóa et chef du comité d’organisation, a déclaré que l’édition de cette année avait reçu des centaines de candidatures venues de tout le pays. “Chaque œuvre a véhiculé un univers à part entière, riche en émotions et en surprises”, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Le grillon est une image emblématique de plusieurs œuvres célèbres de la littérature jeunesse vietnamienne, dont le fameux roman Dế Mèn phiêu lưu ký (Les aventures de grillon) de l’écrivain Tô Hoài et le poème Gửi bạn Chi Lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte est associé à des souvenirs d’enfance et symbolise la bravoure.

Le compositeur Nguyên Van Chung, ambassadeur de l’inspiration pour le Prix “Dê Mèn”, a déclaré être convaincu que chaque enfant portait en lui un monde magique. “Si nous semons des graines de bonté, d’amour et de créativité, ces graines fleuriront et donneront naissance à des fruits riches et parfumés. Je suis fier d’accompagner ce prix pour les enfants vietnamiens, une plateforme qui inspire et partage le meilleur de ce que nous pouvons leur offrir”.

Au cours des cinq éditions précédentes, les écrivains Nguyên Nhât Ánh (2020), Trân Duc Tiên (2023) et Lý Lan (2024) - l’unique femme - ont été honorés du titre de “Hiêp si Dê Mèn”. De plus, 23 prix “Khat vong Dê Mèn” et 7 récompenses du jury ont été décernés à des artistes nationaux et étrangers, dont sept enfants.

Lancée le 14 mars, la 6e édition a reçu 97 œuvres et groupes d’œuvres. Les créations des finalistes comprennent une bande dessinée, une collection musicale multimédia, un ensemble de peintures, deux recueils de poèmes et cinq œuvres en prose.

Photo : CTV/CVN

Le compositeur des enfants Né en 1930, le compositeur Pham Tuyên est reconnu comme l’une des figures emblématiques de la musique contemporaine vietnamienne. Il a composé plus de 700 chansons, dont plus de 200 dédiées à la jeunesse d’où son surnom de “compositeur des enfants”. Ses mélodies intemporelles, telles que Chiếc đèn ông sao (La lanterne étoilée), Cánh én tuổi thơ (L’aile de l’hirondelle de l’enfance), ou encore Chú voi con ở Bản Đôn (Le petit éléphant du hameau de Đôn) ont marqué plusieurs générations d’enfants vietnamiens. Ces œuvres sont devenues des classiques incontournables de la musique pour enfants, témoignant de l’impact durable du compositeur sur la culture musicale nationale. En 2013, son immense contribution a été officiellement reconnue lorsqu’il a établi le record du “compositeur ayant écrit le plus grand nombre de chansons pour enfants largement diffusées”, décerné par l’Organisation des Records du Vietnam.

Thuy Hà/CVN