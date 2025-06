Paroisse de Da Tông, lien entre foi et développement communautaire

>> Lâm Dông soutient la construction et la réparation de 1.813 maisons

>> Rebond prometteur pour la coopération francophone dans la province de Lâm Dông

Autrefois, les habitants des trois communes Da Tông, Da Long et Da M’rông devaient parcourir près de 100 km à travers forêts et rivières pour se rendre à l’église du district de Lac Dương, ce qui rendait leur participation aux activités religieuses particulièrement difficile.

En 2004, avec la création du district de Dam Rông, le Comité populaire de la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre) a facilité la construction de l’église de Da Tông en 2007, achevée en 2009. Cette nouvelle église a non seulement permis aux fidèles de pratiquer leur culte à proximité de leur domicile, mais elle est également devenue un centre culturel et religieux, contribuant à la préservation de l’identité culturelle de l’ethnie M’nông.

Le père Nguyên Van Gioan, curé de Da Tông et responsable du doyenné de Dam Rông, souligne la coopération étroite entre la paroisse et les autorités locales pour faciliter les activités religieuses et le développement communautaire. Cela témoigne clairement de la mise en œuvre du droit à la liberté de croyance et de religion, strictement protégé par la Constitution et les lois nationales qui garantissent à tous les citoyens la liberté de suivre ou non une religion, ainsi que la pratique égalitaire et sécurisée de leurs convictions.

La paroisse accompagne également de nombreux programmes sociaux tels que l’enseignement culturel, l’alphabétisation et la construction de maisons pour les personnes démunies, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des habitants. Les initiatives visant à promouvoir le bon citoyen, le bon fidèle, lancées par les comités populaires des communes et du district, ont rencontré un large écho, illustrant le lien fort entre foi et responsabilité sociale.

Le soutien des autorités locales, notamment par l’attribution de terrains pour la construction de l’église et la facilitation des activités religieuses à Da Tông, reflète l’engagement de l’État à protéger la liberté de croyance et de religion des citoyens, en conformité avec la législation nationale et les engagements internationaux en matière de droits humains. Ainsi, la paroisse de Da Tông n’est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole d’harmonie et de développement durable entre foi et communauté ethnique minoritaire.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN