VinFast accélère la localisation de ses véhicules électriques

VinFast, premier constructeur automobile vietnamien d’envergure mondiale, vise 84% de composants locaux dans ses voitures purement électriques d’ici 2026, contre un taux actuel de plus de 60%, affichant ainsi sa mission de créer un avenir plus durable pour tous au-delà des seuls enjeux commerciaux.

Fondé en 2017, le constructeur automobile VinFast appartient au groupe de construction et d’immobilier Vingroup, le premier conglomérat privé vietnamien et l’un des plus grands d’Asie.

D’après Lê Ngoc Anh, directeur de l’usine VinFast Vietnam, celle-ci entend porter le taux de composants locaux de ses véhicules électriques à 84% en 2016, contre un peu plus de 60% à l’heure actuelle. “Le taux de localisation des voitures électriques VinFast dépasse aujourd’hui 60%, comprenant la carrosserie, le moteur, le toit et les amortisseurs. Comparé aux modèles à moteur à combustion interne assemblés au Vietnam, ce taux est relativement élevé, car celui des véhicules à essence ou diesel les plus localisés tourne actuellement autour de 40%”, a-t-il partagé.

VinFast informe que sa méthode de calcul du taux de localisation s’aligne sur celle du ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que sur les standards appliqués par les autres constructeurs automobiles présents au Vietnam.

Production de cellules de batterie en 2026

Pour atteindre les 84% en 2016, VinFast envisage de s’approvisionner davantage auprès de fournisseurs nationaux. Sont concernés des composants tels que sièges, faisceaux électriques, éclairage, jantes, systèmes de freinage et de direction, vitres, rétroviseurs, pièces d’intérieur et d’extérieur.

Point clé de cette stratégie, la production de cellules de batteries sur le sol vietnamien est prévue pour 2026. À ce jour, VinFast conditionne uniquement les batteries dans ses usines de Hai Phòng (Nord) et Hà Tinh (Centre), mais les cellules restent encore importées.

La production de batteries pour voitures électriques implique un approvisionnement proactif en métaux dits “critiques” et en matières premières minérales comme le graphite, ainsi que la maîtrise de la technologie de fabrication. Elle témoigne de l’écrasante domination de la Chine, forte de ses investissements de longue date, de ses innovations technologiques et de ses réserves abondantes.

Le pack batterie représente aujourd’hui un coût relativement élevé, jusqu’à par exemple environ 30% du prix de revient d’un VinFast VF 3. Ainsi, “gagner en autonomie en la matière permettra d’augmenter significativement le taux de localisation”, a analysé M. Anh.

Le véhicule électrique, équipé d’un nombre de composants nettement inférieur à son équivalent thermique, offre aux constructeurs l’opportunité d’augmenter le taux de localisation. Concrètement, une voiture à combustion comporte quelque 2.000 pièces détachées dans son système de transmission, alors que ce chiffre n’est que d’une vingtaine pour les véhicules purement électriques (Battery Electric Vehicle, BEV).

Par ailleurs, la technologie du moteur électrique est moins complexe que celle du moteur à combustion interne, ce qui place sur un pied d’égalité startups et grands groupes en matière de capacité à produire ce type de composant.

Pénurie de fournisseurs

Pour ce faire, VinFast fait savoir qu’elle s’appuie sur la coopération avec les partenaires existants, le transfert de technologies et des appels à l’investissement. La société s’engage également à garantir l’écoulement de la production des entreprises vietnamiennes intégrées à sa chaîne d’approvisionnement. Actuellement, plus de 30% de la surface du complexe d’usines de VinFast est consacrée au développement de zones de sous-traitants ou fournisseurs.

D’après l’Association vietnamienne de sous-traitance industrielle, le plus grand obstacle à la participation des entreprises locales à la chaîne d’approvisionnement des constructeurs automobiles est le coût d’investissement trop élevé par rapport à la taille des commandes reçues. Nombre d’entre elles, désireuses de prouver leurs capacités, acceptent tout de même d’investir, puis cherchent des partenaires dans d’autres secteurs pour compenser les pertes liées à la production de pièces détachées automobiles.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, après plus de trois décennies depuis l’assemblage de la première voiture en 1992 sur son sol, le Vietnam ne compte que 76 entreprises fournisseuses d’accessoires et composants automobiles. En incluant les usines étrangères, leur nombre total n’atteint pas 400. À titre de comparaison, l’Indonésie et la Thaïlande en comptent respectivement environ 1.500 et 2.200. “Ce nombre limité de sous-traitants vietnamiens entraîne un taux de localisation des composants de seulement 20%, bien loin de l’objectif de 40% fixé pour 2020”, a déploré un représentant dudit ministère.

Top 200 des meilleures sociétés d’Asie-Pacifique

VinFast a été classée en mars dernier au 101e rang dans la liste des 500 meilleures entreprises d’Asie-Pacifique pour 2025, intitulée ASIA-PACIFIC’S BEST COMPANIES OF 2025, par le magazine américain Time. Elle est la seule société vietnamienne figurant dans le Top 200 de ce classement.

Fondé en 1923, l’hebdomadaire Time, l’un des monuments de la presse mondiale, est réputé pour façonner l’opinion publique grâce à une analyse approfondie des événements politiques, économiques, culturels et scientifiques.

Afin d’établir ce classement, le magazine d’information le plus célèbre du monde a collaboré avec l’entreprise allemande Statista, une plateforme mondiale de données et d’intelligence économique, pour collecter des données, mener des recherches et évaluer soigneusement les candidats selon trois critères : croissance des revenus ; satisfaction des employés ; analyse rigoureuse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (Environmental, Social, Governance - ESG).

VinFast a obtenu un score global de 89,01, témoignant de sa croissance soutenue en termes de revenus, et a surpassé de nombreuses sociétés de renom dans le domaine de la “Durabilité”. Cette performance exceptionnelle est le fruit de ses contributions significatives à la société, de ses efforts pour réduire les émissions de carbone et de son engagement envers la révolution verte mondiale.

De plus, son classement parmi les 100 meilleures entreprises en matière de satisfaction des employés démontre que VinFast a su instaurer un environnement de travail positif et cohérent. Cette réussite en fait un modèle commercial exemplaire, contribuant activement au développement socio-économique durable de la région Asie-Pacifique.

C’est la deuxième année consécutive que VinFast figure dans la liste de Time. L’année dernière, elle était classée parmi les 100 entreprises les plus influentes au monde (Most Influential Companies 2024).

Pour un avenir vert

Selon Pham Sanh Châu, directeur général de VinFast Asia, le fait de figurer dans la liste des meilleures entreprises d’Asie-Pacifique pour 2025 témoigne des efforts inlassables du premier constructeur automobile vietnamien pour contribuer à la révolution mondiale des transports verts. “VinFast a étendu sa présence sur les marchés asiatiques, en proposant un écosystème +Pour un avenir vert+ complet et inclusif, générant ainsi une croissance des revenus, créant des opportunités et des environnements de travail attrayants pour les employés, affirmant sa responsabilité sociale et contribuant fortement au développement durable de la région”, a-t-il précisé.

Après s’être implanté en Amérique du Nord et en Europe, VinFast vise de nouveaux marchés internationaux à fort potentiel. Au cours de l’année écoulée, le constructeur a fait une entrée remarquée sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Inde, et a officiellement lancé et commencé à livrer une gamme diversifiée de véhicules utilitaires sport (SUV - Sport utility vehicle) électriques en Indonésie et aux Philippines, tout en développant activement son réseau de concessionnaires.

En Asie, l’entreprise continue de renforcer ses capacités de production avec l’inauguration de nouvelles usines de véhicules électriques en Indonésie et en Inde, contribuant ainsi à la création d’emplois locaux et au développement de cette industrie régionale. Elle s’engage également dans des collaborations stratégiques avec des partenaires tels que GSM et V-GREEN, dans le but de construire et de développer un écosystème de transport complet et durable, axé sur la vision d’un “Avenir vert”. Ces partenariats visent à accélérer la transition vers une mobilité propre et à offrir des solutions de transport innovantes et respectueuses de l’environnement à travers la région.

