Lâm Dông

Développement durable de la commune de Da Rsal grâce à la transition numérique

Partant d’une commune confrontée à de nombreuses difficultés, Da Rsal a connu une transformation profonde grâce à la transition numérique, contribuant à bâtir une communauté intégrée et durable. Ces dernières années, Da Rsal a mis en œuvre plusieurs solutions technologiques intelligentes dans la production agricole, telles que des systèmes d’irrigation automatique contrôlés à distance, permettant aux habitants d’augmenter la productivité des cultures sans avoir à travailler plus.

Nguyên Thanh Tùng, agriculteur du hameau de Dac Mang, partage : “Grâce au système d’irrigation goutte à goutte intelligent, je peux contrôler l’arrosage des arbres via mon téléphone, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et d’efforts. Cela me permet de mieux prendre soin de mon verger et d’améliorer l’efficacité de la production”.

Selon le président du Comité populaire de Da Rsal, Dô Hoàng Nhân, environ 300 foyers agricoles utilisent actuellement cette technologie d’irrigation automatique à distance, couvrant 400 hectares de durians et 60 hectares de mûriers.

Par ailleurs, l’utilisation de plateformes numériques telles que Zalo et Facebook pour promouvoir et vendre les produits agricoles a permis aux habitants de Da Rsal d’élargir leurs marchés, d’augmenter leurs revenus et de faciliter les échanges commerciaux. Le durian OCOP de la commune est vendu sur des plateformes de commerce électronique comme Postmart, valorisant ainsi les produits locaux et renforçant leur notoriété.

L’application des technologies de l’information dans la gestion des procédures administratives via le portail national des services publics permet également aux habitants d’accéder plus rapidement, de manière transparente et pratique aux services publics. En 2023, la commune a traité toutes les formalités administratives via le guichet électronique, dont près de 99% en ligne, réduisant ainsi la charge de travail des fonctionnaires et économisant temps et coûts pour les citoyens.

La transformation numérique à Da Rsal ne se limite pas à l’adoption de technologies, elle implique aussi la construction d’un consensus et le renforcement des compétences numériques des habitants. Chaque hameau a formé une équipe communautaire numérique chargée d’aider et d’accompagner les habitants dans l’utilisation des applications numériques au quotidien et dans la production.

“Au début, beaucoup, notamment les personnes âgées, étaient réticentes face aux nouvelles technologies. Cependant, grâce au soutien attentif des équipes numériques, les habitants se sont rapidement familiarisés avec les applications de paiement en ligne et la réception d’informations via les groupes Zalo, renforçant ainsi les liens entre la communauté et les autorités”, explique M. Nhân.

Vu Trong Tuyên, agriculteur de 70 ans du hameau de Phi Có, témoigne : “Au début, j’étais un peu perdu avec le smartphone, mais aujourd’hui la technologie m’aide à me tenir informé et à participer plus facilement aux activités du village. Je sens que mes droits sont mieux protégés grâce à un accès rapide et transparent à l’information”.

Le président du Comité populaire de Da Rsal précise que chaque hameau a constitué un groupe communautaire numérique de sept personnes pour soutenir les habitants dans l’usage des technologies. Bien que certains, surtout les aînés, aient été hésitants au départ, ils ont vite adopté les outils numériques.

Hông Hoanh, habitante du hameau de Phi Có, souligne que grâce à l’application VNeID et aux services en ligne, les démarches administratives sont devenues plus rapides, évitant de multiples déplacements.

La commune de Da Rsal s’étend sur plus de 8.500 hectares, compte plus de 10.000 habitants répartis en sept hameaux et 14 ethnies. Au début, la commune faisait face à de nombreuses difficultés, avec un taux de pauvreté de 16%, un revenu moyen par habitant de seulement 3,4 millions de dôngs par an et un faible niveau d’éducation. Grâce à la transition numérique et au soutien des autorités, en 2023, le revenu moyen par habitant a atteint 62 millions de dôngs par an, soit une multiplication par 18 depuis 2005 ; le taux de pauvreté est tombé à moins de 2% en 2024, avec une baisse moyenne de 0,7% par an. Da Rsal a atteint les normes de la nouvelle ruralité en matière de transformation numérique, tout en maintenant la sécurité politique et l’ordre public.

Ces chiffres traduisent non seulement un développement économique, mais aussi une amélioration notable des conditions de vie et du droit d’accès aux services essentiels tels que la santé, l’éducation, la sécurité et l’ordre social. La couverture wifi gratuite dans tous les points communautaires – mairie, maison culturelle, écoles, marché, pagode et chapelle – facilite un accès équitable à l’information et aux services numériques pour tous.

La transformation numérique est devenue un facteur clé dans la métamorphose de Da Rsal, améliorant la qualité de vie et créant un environnement propice à un développement durable. Grâce à l’application des technologies, les habitants accèdent rapidement aux services publics et à l’information utile, tout en ayant davantage d’opportunités pour participer activement aux activités sociales et au développement économique.

Da Rsal est la preuve que lorsque la technologie est utilisée de manière flexible, adaptée aux conditions locales et étroitement liée à la cohésion communautaire, elle devient un pont solide permettant à chacun de bénéficier de droits et d’opportunités de développement équitables, contribuant ainsi à bâtir une société de plus en plus civilisée et progressiste.

Texte et photos : Hung Pham/CVN

Infographies : Mai Quynh/CVN