Prix "Dê mèn" 2025 : le compositeur Pham Tuyên reçoit le Grand Prix

Photo : VNA/CVN

Son œuvre comprend des compositions intemporelles, notamment Vê quê - Khuc dong dao cua be (Retour à la campagne - Mélodie populaire pour enfants), coécrite avec Pham Hông Tuyên.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, était présente à la cérémonie et a remis le prestigieux prix au musicien chevronné. Dans son allocution, elle a félicité les lauréats et a souligné la noble mission de ces prix annuels : célébrer les œuvres littéraires et artistiques inspirées et dédiées aux enfants, l’avenir de la nation. Elle a exprimé une admiration particulière pour le compositeur Pham Tuyên, décrivant son titre comme un témoignage de l’amour et du respect que des générations d’enfants et du public lui portent.

Elle a souligné que ce Prix pour les enfants ne sont pas seulement une plateforme artistique, mais aussi un lieu où l’imagination, la compassion et les rêves peuvent prendre leur envol. Elle a exprimé sa gratitude pour l’enthousiasme des participants, parmi lesquels des auteurs chevronnés et de jeunes talents - tous des "Chevaliers Grillons" à part entière.

Chaque œuvre primée devrait devenir un compagnon de vie pour les enfants, a-t-elle déclaré, exprimant l’espoir qu’ils enrichiront leur enfance d’émerveillement et de créativité.

Photo : VNA/CVN

Vu Viêt Trang a salué la nouvelle collaboration du prix avec la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam (VEPH) et l’auteur-compositeur-interprète Nguyên Van Chung, ambassadeur de l’inspiration pour l’édition 2025, exprimant sa conviction que de tels partenariats renforceraient les activités littéraires et artistiques destinées aux enfants et contribueraient à former une génération de jeunes Vietnamiens forts, confiants et bienveillants.

Le journaliste Nguyên Thiên Thuât, rédacteur en chef du journal Thê Thao & Van hoá (Sports & Culture) et président du comité d’organisation, a déclaré que le concours de cette année avait reçu des centaines de candidatures de tout le pays, allant des bandes dessinées et nouvelles à la poésie, aux beaux-arts et aux performances.

Chaque œuvre est un univers à part entière, riche en émotions et en surprises, a-t-il déclaré.

Il a remercié tous les écrivains, parents et enseignants qui ont soutenu le concours et exprimé sa profonde gratitude à la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam, aux médias et à tous ceux qui ont contribué à donner vie aux rêves des enfants.

Nguyên Thiên Thuât a exprimé l’espoir que ces prix continueront de stimuler la créativité et de contribuer à l’essor de la littérature et des arts pour enfants.

Outre le Grand Prix "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier Grillon), le comité d’organisation a annoncé cinq Cricket Desire Awards parmi les dix œuvres présélectionnées.

Les cinq prix "Khát vong Dê mèn" (Désir de Grillon) ont récompensé une série de peintures de Pham Hai Nguyên, un jeune artiste de 13 ans ; Co mot Trai dât phang trong mat em (Il y a une Terre plate dans mes yeux), un manuscrit poétique de Ly Thang Long ; Cuon cô thu cua môt mâu thân (L’ancien livre d’une Déesse Mère), une nouvelle de Nguyên Hoàng Diêu Thuy, éditée par la Maison d’édition Kim Dông ; Deux ouvrages de Dy Duyên : Tu nhung ruông rau o nông trai Cuc Cu (Des champs de légumes de la ferme de Cuc Cu - illustré par Dom Dom) et Nhung thu ban dung de lâp dây môt cai hô (Des choses qu’on utilise pour combler un trou - illustré par Thanh Vu), publiés par la Maison d’édition Kim Dông ; et Trang trai cuôi rung (La ferme à la lisière de la forêt) de Pham Công Luân, également publié par la Maison d’édition Kim Dông.

Des certificats de mérite ont également été remis aux œuvres finalistes.

Photo : VNA/CVN

Le compositeur Nguyên Van Chung, ambassadeur de l’inspiration pour le prix "Dê mèn", a déclaré être convaincu que chaque enfant porte en lui un monde magique. "Si nous semons des graines de bonté, d’amour et de créativité, ces graines fleuriront et donneront naissance à des fruits riches et parfumés. Je suis fier d’accompagner ce Prix pour les enfants, une plateforme qui inspire et partage le meilleur de ce que nous pouvons offrir aux enfants vietnamiens".

Lancés par le journal Thê Thao & Van hoa de la VNA en 2020, le Prix pour les enfants "Dê mèn" est décerné chaque année pour récompenser des œuvres créatives exceptionnelles, réalisées par ou pour des enfants. Il comprend le Grand Prix "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier Grillon), plusieurs prix "Khát vong dê mèn" (Désir de Grillon), et d’autres récompenses du jury.

Le jury de cette année était présidé par le poète Trân Dang Khoa, vice-président de l’Association des écrivains vietnamiens, et comprenait notamment l’artiste Thanh Chuong, le Pr. associé - Dr. Ngô Van Gia, le poète Nguyên Tiên Thanh et le journaliste Nguyên Thiên Thuât.

Au cours des cinq dernières années, le Grand Prix "Hiêp si Dê mèn" a été décerné aux écrivains Nguyên Nhât Anh (2020), Trân Duc Tiên (2023) et Ly Lan (2024) ; 23 prix "Khát vong dê mèn" et quatre distinctions ont été décernés, dont sept auteurs jeunesse.

Pour sa 6e édition, ce prix a une fois de plus récompensé des œuvres exceptionnelles dans les domaines de la littérature, des arts visuels et de la musique, renforçant ainsi son rôle d’initiative culturelle prisée qui nourrit l’esprit créatif de la jeune génération vietnamienne.

VNA/CVN