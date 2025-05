Nguyên Van Chung devient l’ambassadeur inspirant du prix pour les enfants Dê mèn 2025.

Photo : BTC/CVN

Le grillon est une image habituelle de plusieurs œuvres connues de la littérature jeunesse du Vietnam, dont le roman Dê Mèn phiêu luu ky (Les aventures d'un grillon) de l'écrivain Tô Hoài, ou encore le poème Gui ban Chi lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte, qui symbolise la bravoure, est lié à des souvenirs d’enfance.

Fondé et organisé par le journal Thê thao & Van hoa (Sports et Culture) relevant de l'Agence Vietnamienne d'Information, Dê mèn est depuis 2020 un prix annuel à but non lucratif récompensant des travaux artistiques faits par et pour les enfants. La remise du prix tombe périodiquement lors de la Journée internationale de l'enfance (1er juin), une étape importante dans la vie culturelle et artistique des enfants vietnamiens.

Pour la 6e saison du prix en 2025, le comité d’organisation a décidé d’inviter le musicien Nguyên Van Chung - un artiste dévoué à la communauté - en tant qu’ambassadeur inspirant du prix. Il s’agit non seulement d’une reconnaissance de sa contribution durable à la musique pour enfants, mais également d’une démarche stratégique visant à étendre le prix au grand public, en particulier aux jeunes et aux parents.

Plus de 300 chansons pour enfants

Photo : BTC/CVN

En tant que l’un des musiciens les plus remarquables de la génération 80, Nguyên Van Chung a laissé une marque avec de nombreux tubes célèbres. Outre sa carrière musicale pour adultes, depuis 2009, cet artiste compose également de la musique destinée aux enfants. À ce jour, il a écrit plus de 300 œuvres dans ce domaine, dont beaucoup sont devenues des mélodies familières aux enfants, telles que Gia dinh nho, hanh phuc to (Petite famille, grand bonheur), Bay vào cô tich (Voler dans les contes de fées), Mông mo tuôi tho (Rêve de l’enfance), Me oi tai sao (Maman pourquoi ?)... En particulier, la chanson Nhât ky cua me (Le journal d’une mère) est devenue un phénomène culturel, touchant le cœur de millions de personnes et a été traduite en plusieurs langues.

L’artiste croit que la musique est très importante pour les enfants, car elle sème les graines de l’esthétique et de la moralité en aidant les petits à être moins violents et à savoir aimer.

En 2020, Nguyên Van Chung a été l’un des premiers artistes à recevoir le prix "Khat vong dê mèn" (Aspiration de grillon). En plus de composer, il forme activement de jeunes talents à travers des cours de musique, des terrains de jeux musicaux communautaires et des projets caritatifs pour les enfants en difficulté. "La musique est un moyen de semer l’amour dans l'âme des enfants. Une bonne chanson peut les accompagner toute leur vie", a partagé le compositeur.

Photo : BTC/CVN

L’artiste a également exprimé son désir de diffuser l’esprit de créativité auprès des plus jeunes : "Si vous gardez encore un monde d’enfance en vous, si vous aimez les enfants, si vous désirez donner le meilleur aux enfants à travers le pays, joignez-vous à moi pour créer davantage d’œuvres littéraires et artistiques pour les enfants, afin que les meilleures graines spirituelles puissent germer dans leur âme d'aujourd’hui et de demain". Le prix Dê mèn est "un terrain où les jeunes idées sont nourries et développées".

Un écosystème promouvant l’art des enfants

Le prix Dê mèn n’est pas simplement un prix, mais devient progressivement un écosystème promouvant l’art des enfants au Vietnam. Les candidatures de ces dernières années ont montré une grande variété de contenu, de genre et d’expression, des nouvelles, des bandes dessinées, des poèmes, de la musique aux vidéos et animations créatives. En particulier, il y a de plus en plus d’œuvres créées par les enfants eux-mêmes, démontrant la maturité d’une jeune génération.

La présence d’un ambassadeur inspirant comme Nguyên Van Chung aidera le prix Dê mèn à se connecter plus profondément avec la communauté, non seulement dans le monde de l’art, mais aussi dans les écoles, les familles, les organisations éducatives et culturelles. Avec son influence, Nguyên Van Chung contribuera à diffuser des valeurs positives, à inspirer la créativité et à encourager les enfants à oser écrire, oser dessiner, oser rêver et oser raconter leurs propres histoires.

Le prix Dê mèn 2025 a passé la phase éliminatoire et la cérémonie de remise des prix se tiendra à l’occasion de la Journée internationale des enfants (1er juin). En compagnie du musicien Nguyên Van Chung, le voyage des enfants du prix Dê mèn se poursuivra, devenant un beau symbole de l'art "par les enfants" et "pour les enfants" au Vietnam.

Quê Anh/CVN