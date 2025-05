Sixième édition du Prix pour les enfants Dê mèn

>> Prix Dê mèn : Nguyên Nhât Anh reçoit le Grand prix

>> Prix Dê mèn 2023 : l'écrivain Trân Duc Tiên reçoit le Grand Prix

>> Lý Lan, première écrivaine lauréate du Grand Prix "Chevalier Grillon"

>> Nguyên Van Chung devient l’ambassadeur inspirant du prix pour les enfants Dê mèn 2025.

Photo : BTC/CVN

Lancé par le journal Thê Thao & Van hoa (Sports & Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en 2020, Dê mèn est un prix annuel à but non lucratif récompensant des travaux artistiques par et pour les enfants, avec un Grand prix, dénommé "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier Grillon), ainsi que d’autres prix intitulés "Khat vong Dê mèn" (Désir de Grillon) et des récompenses du jury.

Le grillon est une image emblématique de plusieurs œuvres célèbres de la littérature jeunesse vietnamienne, dont le roman Dê Mèn phiêu luu ky (Les aventures d'un grillon) de l'écrivain Tô Hoài et le poème Gui ban Chi lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte est associé à des souvenirs d’enfance et symbolise la bravoure.

Photo : TH/CVN

Au cours des cinq éditions précédentes, les écrivains Nguyên Nhât Ánh (en 2020), Trân Duc Tiên (2023) et Lý Lan (2024) - l'unique femme - ont été honorés comme "Hiêp si Dê mèn". De plus, 23 prix "Khat vong Dê mèn" et 7 récompenses du jury ont été décernés à des artistes nationaux et étrangers, dont sept enfants.

Lancée depuis le 14 mars, la 6e édition a reçu 97 œuvres et groupes d’œuvres. Les créations des finalistes comprennent une bande dessinée, une collection musicale multimédia, un ensemble de peintures, deux recueils de poèmes et cinq œuvres en prose.

Encore quelques jours à attendre pour connaître les heureux gagnants !

Les finalistes du prix pour les enfants Dê mèn 2025 1. 120 năm lưu lạc của rùa xám đen Hy Lạp (120 ans d’errance de la tortue grecque), manuscrit d’une longue d’histoire de Dang Chuong Ngan 2. À ơi (manuscrit d’un recueil de poèmes de Vu Thi Thanh Tâm, illustré par Windy Truc Hoàng) 3. Ensemble de 14 peintures du jeune artiste Pham Hai Nguyên (13 ans) 4. Có một Trái Đất phẳng trong mắt em (Il y a une Terre plate dans tes yeux), manuscrit d’un recueil de poèmes de Ly Thang Long 5. Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá (Les aventures du capitaine Sinbad : La grande guerre des sirènes), une bande dessinée des Quang Thao et Comicola Studio, publiée par la maison d’édition Dân tri 6. Cuốn cổ thư của một mẫu thần (Le livre ancien d'une déesse), histoire de Nguyên Hoàng Diêu Thuy, publiée par la maison d’édition Kim Dông 7. Deux livres de Dy Duyên : Từ những ruộng rau ở trang trại Cúc Cu (Des champs de légumes de la ferme Cuc Cu), peint par Dôm Dôm) et Những thứ bạn dùng để lấp đầy một cái hố (Des choses que vous utilisez pour combler un trou), peint par Thanh Vu et publiée par la maison d’édition Kim Dông 8. Khu tập thể đường tàu (Le Collectif ferroviaire), nouvelle de Dang Ngoc Hung, publiée par la maison d’édition Tre (Jeunesse) 9. Trang trại cuối rừng (La ferme au bout de la forêt), histoire de Pham Công Luân, publiée par maison d’édition Kim Dông 10. Về quê - Khúc đồng dao của bé (Rentrer à la terre natale – Chanson des enfants), une collection musicale multimédia de Pham Tuyên et Pham Hông Tuyên, publiée par la maison d’édition de l’Université de l’éducation

Quê Anh/CVN