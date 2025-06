Les mangues du Delta du Mékong à la conquête du marché international

Le Vietnam est un pays tropical bénéficiant de conditions naturelles idéales pour diverses espèces fruitières. Parmi elles, la mangue - spécialité de la région du Delta du Mékong - affirme de plus en plus sa position sur la carte des produits agricoles mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Récemment, l’exportation du premier lot de mangues à peau verte de la province de Tiên Giang vers le marché américain a non seulement constitué une étape importante dans l’effort de conquête des marchés exigeants, mais a également ouvert une voie durable pour l’agriculture vietnamienne en général, et pour la filière de la mangue en particulier.

Tiên Giang possède actuellement plus de 88.000 ha de vergers, dont plus de 3.300 ha sont consacrés à la culture de la mangue, avec une production dépassant les 50.000 tonnes par an. La mangue de Tiên Giang a été expédiée en Chine, en République de Corée, au Japon, aux États-Unis et en Union européenne (UE).

Le district de Cai Bè - surnommé la "capitale de la mangue" de la province - compte plus de 2.300 ha de manguiers, dont environ 260 ha de mangues Cat Hoà Lôc, une spécialité locale, produisant près de 3.000 tonnes par an.

Photos : VNA/CVN

Cette région met en œuvre des techniques agricoles avancées et des normes telles que VietGAP (bonnes pratiques agricoles du Vietnam) pour garantir la qualité et la traçabilité des mangues destinées à l’exportation, contribuant ainsi à renforcer la position de la mangue vietnamienne sur les marchés internationaux.

Nguyên Van Thuc, directeur de la Coopérative de mangues Cat Hoà Lôc, a déclaré que sa coopérative comptait actuellement 139 membres et gérait une superficie de 80 ha, située dans la commune de Hoà Hung, district de Cai Bè, province de Tiên Giang. La coopérative a mis en place 19,5 ha de production selon les normes VietGAP, et prévoit d’étendre cette superficie de 20 ha supplémentaires.

Photo : VNA/CVN

En tant que membres de la coopérative, les adhérents bénéficient de soutiens techniques tels que la pulvérisation de pesticides, l’installation de systèmes d’irrigation économes en eau combinés à la fertilisation, le contrôle de la floraison, les techniques d’emballage des fruits, la récolte, la conservation, etc.

Grâce à ce soutien, la productivité et le rendement augmentent, tandis que la qualité des fruits s’améliore. De plus, la province accélère la recherche et le transfert de technologies de conservation et de transformation des produits à base de mangue.

Photos : VNA/CVN

Pour sa part, la province de Dông Thap est actuellement la région avec la plus grande superficie de culture de mangues dans le delta du Mékong, avec près de 14.000 ha et une production annuelle de plus de 185.000 tonnes. Parmi celles-ci, la mangue Cat Chu représente jusqu’à 60% de la superficie. De nombreux vergers ont reçu des codes d’identification pour répondre aux normes des marchés exigeants tels que l’UE, les États-Unis, le Japon et le Canada.

Tiên Giang et Dông Thap développent activement des coopératives et des groupes de producteurs de ce fruit, tout en établissant des liens étroits avec les entreprises pour assurer l’exportation et augmenter la valeur des produits.

La création de coopératives telles que Hoà Lôc, My Luong, My Xuong, ainsi que de nombreuses associations de paysans, constitue une approche efficace pour réorganiser la production et créer une chaîne durable de production, de transformation et d’exportation.

La mangue Cat Hoà Lôc est actuellement exportée vers de nombreux pays tels que la France, les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon, Singapour, Taïwan (Chine) et la Chine.

Photos : VNA/CVN

Depuis 2019, Tiên Giang a également collaboré avec la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines pour proposer la mangue Cat Hoà Lôc à bord de ses vols. Désormais, les passagers des classes affaires sur les vols domestiques et internationaux de Vietnam Airlines peuvent déguster cette spécialité vietnamienne, renforçant ainsi la visibilité et la reconnaissance de cette mangue sur les marchés nationaux et internationaux.

Outre la mangue Cat Hoà Lôc, les sociétés VINA T&T et Thanh Bình ont développé une zone de production d’environ 20 ha dédiée à la culture spécialisée de la mangue à peau verte destinée à l’exportation dans le district de Cai Bè. En mars dernier, ces deux entreprises ont collaboré avec le Comité populaire de Tiên Giang pour organiser l’exportation du premier lot de mangues à peau verte, comprenant 1 tonne vers les États-Unis et 6 tonnes vers l’Australie.

Photo : VNA/CVN

Ce succès ouvre de nouvelles opportunités pour accéder aux marchés exigeants et valorise les produits agricoles du Delta du Mékong.

Selon Trân Hoàng Nhât Nam, vice-directeur du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Tiên Giang, la localité oriente le développement des arbres fruitiers en tant que filière stratégique axée sur l’exportation, afin d’accroître leur chaîne de valeur.

Photo : VNA/CVN

Tiên Giang met en œuvre le projet de chaîne de liaison production-commercialisation de la mangue Cat Hoà Lôc pour la période 2020-2025, avec une orientation jusqu’en 2030.

De plus, le secteur agricole provincial guide activement les agriculteurs et les entreprises exportatrices dans la traçabilité et la production selon les normes VietGAP et GlobalGAP, afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments ainsi que la qualité des produits agricoles destinés à l’exportation.

Pour garantir les conditions d’exportation officielle, les provinces de Tiên Giang et Dông Thap ont développé plus de 10.000 ha de manguiers, avec plus de 350 codes d’identification de zones de culture pour l’exportation. Parallèlement, de nombreux établissements d’emballage ont également reçu des codes conformément aux exigences des pays importateurs, notamment le Japon, les États-Unis et l’UE.

Photos : VNA/CVN

Cela permet d’assurer la traçabilité, la qualité et la conformité des mangues exportées aux normes internationales, renforçant ainsi la compétitivité des fruits vietnamiens sur les marchés mondiaux.

Parallèlement, ces deux provinces s’engagent activement dans la transformation numérique pour la gestion des zones de culture et la traçabilité des mangues, en s’appuyant sur la plateforme d’agriculture numérique du Vietnam (VDAPES), visant à rendre l’information plus transparente, à augmenter la confiance des consommateurs et des partenaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

La mangue devient l’une des filières principales dans le cadre du projet de restructuration du secteur agricole de plusieurs provinces du Delta du Mékong. Pour un développement durable, Tiên Giang et Dông Thap ont clairement défini leur orientation : créer des zones de production spécialisées, appliquer les progrès scientifiques et technologiques, promouvoir la liaison de la production selon une chaîne de valeur, réorganiser l’économie coopérative et renforcer la promotion commerciale tant au niveau national qu’international.

Huu Chi - Van Tri - Hoàng Phuong/CVN