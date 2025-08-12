Fermeté dans les objectifs, souplesse dans les stratégies

Pensée directrice de Hô Chi Minh à travers les époques

Depuis l’automne historique de 1945, le peuple vietnamien a surmonté d’innombrables épreuves, préservé son indépendance et progressé pas à pas, grâce à une ligne révolutionnaire à la fois constante et flexible adoptée par le Parti. Il s’agit là de l’expression profonde de l’héritage et de l’application créative de la pensée "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" (Fermeté dans les objectifs, souplesse dans les stratégies et les tactiques) du Président Hô Chi Minh - une pensée fondamentale et un principe directeur permanent, qui ont forgé le caractère, l’intelligence et la résilience du peuple vietnamien.

Le 31 mai 1946, avant son départ pour une visite officielle en France en tant qu’invité d’honneur, le Président Hô Chi Minh déclara au président par intérim Huynh Thuc Khang : "Je dois m’absenter quelque temps pour remplir la mission que m’a confiée le peuple. Je vous confie les affaires du pays. J’espère que vous saurez faire preuve de fermeté dans les objectifs et de souplesse dans les stratégies et les tactiques".

Cette philosophie signifie qu’il faut être flexible, proactif, créatif et adaptable à des situations et circonstances spécifiques tout en respectant ce qui est inébranlable. Le Président Hô Chi Minh soulignait ainsi l’importance d’observer, harmoniser et réguler soi-même et les choses, conformément aux lois objectives du mouvement.

Dans la pensée de Hô Chi Minh, la "Fermeté dans les objectifs" signifie la préservation ferme des principes et des objectifs suprêmes - les intérêts fondamentaux, non négociables. Tirées de l’expérience révolutionnaire du Président, ces valeurs constantes incluent : l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale, le rôle dirigeant du Parti et le droit de maître du peuple. Elles constituent le "dénominateur commun" à travers toutes les situations, en tout temps. Cette pensée constitue le fil conducteur de toutes les stratégies de lutte, et la base pour définir les intérêts nationaux à chaque époque.

À la "fermeté dans les objectifs" s’ajoute, dans la pensée de Hô Chi Minh, la nécessité d’une souplesse dans les stratégies et les tactiques - autrement dit, une flexibilité dans les modes d’action et une mobilisation intelligente des ressources pour répondre efficacement à une réalité en perpétuelle évolution.

Clé du succès à chaque étape de la révolution

Après la Révolution d’Août 1945, le pays se trouvait dans une situation critique : famine, analphabétisme, menace d’invasion étrangère. Face à ce contexte, le Parti et le Président Hô Chi Minh adoptèrent une stratégie souple : ils signèrent l’Accord préliminaire du 6 mars 1946 avec la France, acceptant des concessions tactiques temporaires afin de gagner du temps, consolider le pouvoir révolutionnaire et préparer la résistance.

L’histoire a démontré que cette adaptation judicieuse permit, un an plus tard, de déclencher la guerre de résistance nationale contre le colonialisme français avec des forces renforcées et un large soutien populaire. Il s’agit là d’un exemple emblématique de l’application efficace du principe de "fermeté dans les objectifs, souplesse dans les stratégies et les tactiques".

Pendant les résistances contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, cette pensée fut appliquée de manière créative. L’objectif demeurait immuable : "Plutôt tout sacrifier que de perdre notre pays", "Le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un", "Tout pour vaincre l’agression américaine". Le Parti mena une ligne de résistance populaire, globale, prolongée, fondée sur les forces intrinsèques.

Mais dans la mise en œuvre, le Parti fit preuve de "souplesse dans les stratégies et les tactiques" : mobiliser un soutien international, construire un large front d’union nationale, adopter une approche combinant lutte armée et négociation - à Genève (1954) puis à Paris (1973). Toutes ces actions illustrent parfaitement l’application créative du principe de "fermeté dans les objectifs et de souplesse dans les stratégies et les tactiques", au service de la libération nationale, de la réunification du pays et de la transition vers le socialisme.

Après la réunification, le Vietnam est entré dans une nouvelle phase marquée par de grands défis : crise économique, embargo international... Le Parti a su faire preuve de "fermeté dans les objectifs" et de "souplesse dans les stratégies et les tactiques" en lançant la politique de Đổi mới (Renouveau) lors de son VIᵉ Congrès national en 1986.

Les objectifs fondamentaux sont demeurés inchangés : indépendance nationale, socialisme, prospérité du peuple, puissance du pays, démocratie, justice et civilisation. Mais sur le plan stratégique, une réforme profonde a été engagée : rénovation de la pensée économique, ouverture, intégration internationale, multilatéralisation et diversification des relations internationales.

Grâce à ces efforts, le Vietnam a progressivement surmonté la crise, rejoint l’ASEAN (1995), l’OMC (2007), signé de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération et s’est affirmé comme un membre actif de plusieurs organisations internationales. Des progrès notables ont été réalisés dans tous les domaines : économie, culture, éducation, santé, société...

Une boussole pour l’époque actuelle et la diplomatie

Dans un monde globalisé, marqué par des concurrences stratégiques croissantes entre grandes puissances et par l’essor rapide de la révolution industrielle 4.0, la pensée "fermeté dans les objectifs et souplesse dans les stratégies et les tactiques" conserve une valeur inestimable.

Elle permet de préserver les intérêts nationaux fondamentaux tout en agissant avec agilité dans les relations extérieures : partenariats avec les grandes puissances, coopération régionale et sous-régionale, adaptation au changement climatique, réponse aux défis de sécurité non traditionnels.

Au-delà de la gouvernance interne, cette pensée est devenue une marque distinctive de la diplomatie vietnamienne.

Depuis plusieurs décennies, le Parti applique de manière créative la pensée de Hô Chi Minh sur la fermeté dans les objectifs et la souplesse dans les stratégies et les tactiques pour orienter les questions diplomatiques importantes, gérer avec discernement les relations internationales et anticiper avec justesse les évolutions du monde.

La politique étrangère constante du Vietnam repose sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations. Elle vise à faire du Vietnam un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, tout en promouvant une intégration proactive, globale et en profondeur.

Les principes et la devise de la politique étrangère du Vietnam sont de défendre les intérêts nationaux au plus haut niveau, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international ; de préserver l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale.

Aujourd’hui, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 194 pays, a établi 37 partenariats stratégiques et globaux - incluant toutes les grandes puissances et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU - et est un membre actif de plus de 70 organisations internationales et régionales. Le Parti communiste du Vietnam maintient également des relations avec 259 partis politiques dans 119 pays.

Le statut, le prestige et la voix du Vietnam s’affirment dans de nombreux forums multilatéraux majeurs : ASEAN, ONU, APEC, AIPA, UIP, sous-région du Mékong… Le pays assume des responsabilités internationales, propose des initiatives de coopération et contribue activement à la résolution des grands défis mondiaux : épidémies, catastrophes naturelles, changement climatique, sécurité alimentaire, sécurité de l’eau, paix...

Huit décennies après la Révolution d’Août et la Fête nationale du 2 septembre, la pensée de "fermeté dans les objectifs et souplesse dans les stratégies et les tactiques" demeure le "fil conducteur" du développement national.

En toutes circonstances, le Parti reste fidèle aux valeurs fondamentales, tout en adaptant avec souplesse ses stratégies pour mener à bien la cause révolutionnaire. Cette pensée visionnaire continue d’éclairer le chemin du Vietnam vers une nouvelle ère de progrès national.

