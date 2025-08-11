Les législateurs veulent une stratégie sur les ressources humaines jusqu’en 2030

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a examiné lundi 11 août un rapport sur la mise en œuvre des politiques de développement et d’utilisation de ressources humaines qualifiées afin de répondre aux exigences du développement socio-économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Le rapport indique que les ressources humaines vietnamiennes répondent actuellement aux exigences du développement socio-économique, avec une augmentation quantitative et qualitative, et que le niveau d’éducation de la main-d’œuvre continue de s’améliorer.

En particulier, la plupart des fonctionnaires, employés et ouvriers sont titulaires d’un diplôme universitaire ou supérieur, et les processus de recrutement et de gestion des ressources humaines sont rigoureusement appliqués.

Cependant, plusieurs problèmes persistent, tels que la pénurie de ressources humaines hautement qualifiées, l’inadéquation des mécanismes de financement de l’éducation et la nécessité d’une modernisation accélérée des politiques d’attraction des talents.

À cet égard, la délégation de surveillance, qui a rédigé le rapport, a recommandé au gouvernement d’approuver d’urgence la stratégie de développement des ressources humaines jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050, et de garantir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

Elle a également suggéré de réviser et de modifier des lois clés, telles que la loi sur l’éducation, la loi sur l’enseignement supérieur et la loi sur la formation professionnelle. Elle a souligné la nécessité d’établir une réglementation claire sur les ressources humaines de qualité, avec des critères bien définis et une autorité pour les évaluer.

S’exprimant lors de cet événement, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a salué le travail de surveillance effectué par la délégation et a souligné la nécessité d’un rapport complet sur les ressources humaines de qualité du Vietnam pour la période 2021-2024.

À cet égard, il a souligné l’importance de clarifier la position du Vietnam en Asie du Sud-Est et en Asie en général en termes de qualité de l’éducation, ainsi que de prévoir les besoins en ressources humaines pour la période 2025-2030, en vue de 2045.

Le législateur suprême a demandé des éclaircissements sur les solutions nécessaires pour améliorer le cadre institutionnel et les politiques juridiques, et d’identifier précisément les défis spécifiques à chaque secteur, ainsi que les moyens d’y remédier.

Bien que plusieurs initiatives visant à développer des ressources humaines de haute qualité aient déjà été mises en œuvre, leur mise en œuvre présente encore des limites et leurs résultats restent incertains, d’où la nécessité de prêter une attention particulière à l’organisation de la mise en œuvre de ces politiques et à la clarification de la notion de "haute qualité".

VNA/CVN