Le chef du Parti Tô Lâm et le président sud-coréen Lee Jae Myung rencontrent la presse

Dans le cadre de sa visite d'État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président sud-coréen Lee Jae Myung ont présidé ce lundi 11 août à Séoul une conférence de presse, afin d'informer des résultats de leur entretien.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a déclaré qu'après plus de 30 ans d'établissement et de développement, les relations entre les deux pays sont devenues un modèle de relations particulièrement solides, avec de nombreuses réalisations remarquables et globales, notamment depuis l'élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en décembre 2022.

La confiance politique entre les deux pays n'a cessé de se renforcer, la coopération dans tous les domaines s'est développée de manière substantielle et efficace et les échanges entre les peuples sont devenus de plus en plus dynamiques, a dit le dirigeant vietnamien.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung, a déclaré que la visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm et de son épouse, ainsi que de la délégation vietnamienne de haut rang, avait contribué à approfondir les relations de coopération entre les deux pays. Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies sur la situation de chaque pays, les relations bilatérales ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun, et se sont accordés sur de nombreux points importants.

Le président sud-coréen a exprimé le souhait de voir les deux parties continuer à renforcer leur coopération dans tous les domaines, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays.

Les deux dirigeants ont déclaré que dans l'esprit du partenariat stratégique global, les deux parties ont discuté et convenu d'un certain nombre d'orientations majeures pour promouvoir les relations bilatérales dans les années à venir.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération dans tous les canaux afin d'orienter rapidement les stratégies et de créer une base politique favorable, en élargissant la coopération globale dans tous les domaines ; de promouvoir la coopération pratique dans les domaines clés de la diplomatie, de la défense et de la sécurité ; de coordonner pour la résolution des problèmes de sécurité non traditionnels, de criminalité transnationale, de criminalité liée aux hautes technologies et au trafic de drogue.

Elles se sont accordées pour privilégier les domaines tels que le développement des infrastructures, la production d'équipements électroniques de haute technologie, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les villes intelligentes et la construction de complexes de production industrielle spécialisés tout au long de la chaîne de valeur ; de continuer à faciliter les échanges commerciaux et à ouvrir des marchés pour les produits de l'autre partie, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires bilatéral de 150 milliards de dollars vers 2030 ; de se concentrer sur la coopération dans des domaines tels que le développement des infrastructures stratégiques de transport, d'énergie, du numérique et d'adaptation au changement climatique.

Les deux dirigeants ont souligné que les deux parties étaient convenues de faire de la coopération scientifique et technologique un pilier et un nouvel axe fort de leurs relations bilatérales ; de promouvoir activement les organismes concernés afin d'élargir la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, et de former des ressources humaines qualifiées, notamment pour le développement d'industries et de produits technologiques stratégiques ; élargir la coopération dans de nouveaux domaines de pointe tels que la fabrication d'équipements électroniques de haute technologie, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables afin de répondre aux besoins de développement des deux parties.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération culturelle, éducative et interpersonnelle afin de jeter les bases solides d'une coopération à long terme et de promouvoir les échanges entre les populations et entre les localités des deux pays.

Tô Lâm et Lee Jae Myung ont exprimé leur conviction que le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée se développera de manière substantielle, efficace, durable et à long terme au profit des deux peuples, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

