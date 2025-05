La pensée de Hô Chi Minh, pierre angulaire du développement national dans la nouvelle ère

Ce lundi 19 mai marque le 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, héros de l’indépendance nationale et figure emblématique de la culture mondiale. Bien plus qu’un leader de la lutte pour l’indépendance, sa pensée et son exemple moral continuent d’inspirer et de poser les bases solides de l’avenir du Vietnam.

>> Diverses activités en Hongrie pour fêter l'anniversaire du Président Hô Chi Minh

>> Hô Chi Minh chéri par tous les communistes, dit le chef du Parti communiste italien

>> L'idéologie de Hô Chi Minh, source d'inspiration pour les mouvements d'indépendance

>> Le Parti lao félicite le Président Hô Chi Minh à l'occasion du 135e anniversaire de sa naissance

Photo : VNA/CVN

L’idéologie de Hô Chi Minh repose sur l’aspiration à une indépendance nationale associée au socialisme, avec pour objectif ultime d’assurer la liberté, la prospérité et le bonheur du peuple. Cette pensée a guidé le peuple vietnamien vers de remarquables réalisations.

Sur le plan économique, en restant fidèle à la voie tracée par le Parti et le Président Hô Chi Minh, le Vietnam est passé d’un pays pauvre et en retard avant la période du Renouveau à une nation en plein essor, au revenu intermédiaire, dotée d’une croissance rapide et intégrée en profondeur dans l’économie mondiale.

Entre 1986 et 2023, le Vietnam a enregistré une croissance annuelle moyenne du PIB de 6,5 à 7%, se hissant parmi les 35 premières économies mondiales et dans le groupe des 20 pays à la plus forte croissance commerciale mondiale.

L’héritage vivant de la pensée de Hô Chi Minh

Le Vietnam ne se contente pas d’assurer la sécurité alimentaire de plus de 100 millions d’habitants: il s’est aussi imposé comme l’un des premiers exportateurs mondiaux de riz et de nombreuses autres productions agricoles. Ces avancées sont le fruit d’une application innovante de la pensée de Hô Chi Minh sur l’indépendance et la résilience, alliée à une politique d’ouverture et d’intégration internationale.

Sur le plan social, la pensée du Président Hô Chi Minh, qui place le peuple au cœur de tout développement, se manifeste clairement à travers les politiques du Parti en matière de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Les programmes nationaux ciblés tels que l’instauration de la nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté ou encore le développement socioéconomique des zones peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses sont déployés à grande échelle. En particulier, le programme d’élimination des logements précaires et insalubres est mis en œuvre dans tout le pays, avec l’objectif de ne laisser aucun citoyen vivre dans des conditions difficiles ou sans logement d’ici 2025.

Une source d’inspiration pour le développement national dans une nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

La pensée, l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh continuent de briller comme une source d’inspiration pour le présent et l’avenir du développement national. Les stratégies de développement du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, placent au cœur de leurs objectifs "un peuple prospère, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé". C’était aussi l’aspiration du président Hô Chi Minh de son vivant: il rêvait d’un Vietnam pacifique, uni et prospère, comme le souligne Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh.

"La pensée du Président Hô Chi Minh reste une pierre angulaire guidant l’œuvre d’édification, de développement et de défense nationale d’ici 2030, avec une vision claire jusqu’en 2045. Elle constitue également le socle de réflexion pour finaliser les documents du Congrès du Parti, renforçant ainsi la théorie politique du Renouveau, véritable fondement idéologique du Parti pour le prochain mandat."

Inspirés par le Président Hô Chi Minh, le Parti et le peuple vietnamiens font preuve d’une volonté inébranlable d’autonomie, de résilience et d’innovation pour concrétiser de grandes ambitions et hisser le Vietnam au rang des nations développées et puissantes de demain, comme l’a affirmé le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

"Suivant l’exemple du président Hô Chi Minh, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée restent, quelles que soient les circonstances, profondément attachés à l’objectif d’indépendance nationale liée au socialisme. Portés par la conviction inébranlable que “rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté”, ils renforcent sans cesse la grande unité nationale sous la direction du Parti, en s’appuyant sur les forces de notre époque, pour réussir les grands objectifs stratégiques du pays à l’occasion du centenaire de sa fondation. Malgré les défis, nous devons à tout prix bâtir un Vietnam prospère, puissant, équitable, démocratique et civilisé."

Fidèles à l’idéologie socialiste tracée par le Président Hô Chi Minh, le Parti et l’État mettent en œuvre des stratégies audacieuses pour impulser des transformations majeures à l’aube d’une nouvelle ère. La pensée, l’exemple moral et le style de vie de Hô Chi Minh demeurent un héritage précieux, un moteur constant qui anime chaque étape de l’édification et de la défense de la Patrie vietnamienne.

VOV/VNA/CVN