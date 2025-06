Éveiller l’aspiration à l’ascension nationale

Ces derniers temps, dans de nombreux discours et articles importants, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a façonné une pensée et une théorie sur la nouvelle ère – celle de l’ascension nationale. Entré dans les mœurs de la vie politique et sociale du pays, ce concept est pourtant déformé par certaines forces hostiles au service de leurs propres desseins.

L’ère de l’ascension - un nouveau tournant dans le développement

La nouvelle ère est la période où le pays et son peuple doivent s’élever avec force, s’efforcer d’atteindre avec succès leurs objectifs stratégiques, créer un développement sans précédent, tant qualitatif que quantitatif, consolider sa position sur la scène internationale et jeter les bases d’un développement révolutionnaire suivant. Ainsi se poursuit, ère après ère, de bas en haut, l’histoire du développement national.

Au cours des 95 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, fondé et entraîné par le Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a traversé deux ères glorieuses. La première est celle de l’indépendance, de la liberté et de l’édification du socialisme (1930-1975) ; et la seconde, celle de la réunification nationale, de la rénovation et du développement (1975-2025).

Ce sont les réalisations historiques enregistrées au cours de ces ères qui ont posé les prémisses et les bases solides permettant au Vietnam d’entrer dans la troisième ère : l’ère de l’ascension nationale, à partir du XIVe Congrès national du Parti.

L’objectif de cette troisième ère est l’intégration à un niveau supérieur des objectifs des deux ères précédentes, reflétant le développement qualitatif de l’objectif d’indépendance nationale associé au socialisme, du mouvement dialectique indépendance-liberté-bonheur.

La nouvelle ère pose des exigences historiques particulières, exigeant de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée une appréhension, profonde, une détermination et une action résolue pour réaliser l’aspiration à développer un pays prospère et heureux.

Le 31 octobre 2024, à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le secrétaire général Tô Lâm a abordé le thème "Quelques notions fondamentales sur la nouvelle ère, l’ère de l’ascension nationale". "Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une ère de développement et de prospérité sous la direction et le règne du Parti communiste, pour construire avec succès une République socialiste du Vietnam, rendre le peuple riche, le pays puissant, la société démocratique, équitable et civilisée, et se tenir aux côtés des puissances des cinq continents. Tout un chacun a une vie prospère et heureuse, bénéficie d’un soutien pour se développer et s’enrichir, et contribuer davantage à la paix, à la stabilité, au développement du monde, au bonheur de l’humanité et à la civilisation mondiale".

La priorité absolue de la nouvelle ère est de réussir la mise en œuvre des objectifs stratégiques suivants : devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045 ; susciter fortement l’aspiration nationale, l’esprit d’autonomie, de résilience, la confiance en soi, la fierté nationale, l’aspiration au développement ; et combiner étroitement la force nationale avec la force de l’époque. Le début de la nouvelle ère est le XIVe Congrès national du Parti.

Il s’agit à la fois d’un objectif et d’un appel à susciter fortement l’esprit national, le patriotisme, l’autonomie, la confiance en soi, l’autonomie, la fierté nationale et l’aspiration à développer le pays, afin que le Vietnam puisse accomplir ses objectifs stratégiques d’ici 2030 et à l’horizon 2045.

Haute vigilance - ferme conviction

À peine la foi a-t-elle fortement manifestée qu’un sabotage idéologique est plus important. Fairant le danger du consensus et de l’élan du peuple, les forces hostiles cherchent par tous les moyens à déformer et à falsifier l’ère de l’ascension national.

Sous couvert de contributions d’opinions, de séminaires, et en se faisant passer pour des scientifiques, les réactionnaires et opportunistes politiques ont avancé des allégations fallacieuses sur la nouvelle ère. Le but : déformer et attaquer les orientations du Comité central, du Politburo et du secrétaire général du Parti, saper le rôle et le prestige du Parti communiste du Vietnam et de saboter le régime socialiste vietnamien.

Plus précisément, certains journaux étrangers hostiles au Vietnam ont crié sur tous les toits que la nouvelle ère du Vietnam n’était qu’une "illusion", un "concept obscur", une "déclaration subjective" des dirigeants vietnamiens, ou un "simple slogan creux" ; que "parler d’une nouvelle ère – l’essor de la nation – n’est qu’une aspiration vaine et illusoire du Parti communiste du Vietnam, dénuée de fondement scientifique et pratique".

Même sur la page Facebook de l’organisation terroriste Viêt Tân, de nombreux articles d’éléments antigouvernementaux ont été publiés, arguant que "si le Vietnam veut s’élever dans la nouvelle ère, il doit mettre en place une démocratie pluraliste et une opposition multipartite ; le Parti communiste du Vietnam doit abandonner son rôle dirigeant autoritaire vis-à-vis de la société". Des forces hostiles tentent de propager l’idée que la nouvelle ère, celle de l’essor de la nation vietnamienne, est floue, que son contenu est vague et qu’elle est donc irréalisable. La volonté d’amener le Vietnam vers une nouvelle ère par des avancées décisives est subjective, volontariste et illusoire, car elle ne repose sur aucune base concrète.

Parallèlement, ces individus tentent de déformer les orientations du secrétaire général et du Parti communiste du Vietnam, qui visent à définir et à préparer les conditions et les prémisses d’une entrée à pas ferme du pays dans la nouvelle ère. Leur objectif est de semer la confusion et le doute, orientant et influençant ainsi la création de perceptions erronées et déformées, sapant la confiance et la volonté des membres et du peuple envers la direction du Parti, et faisant dérailler la voie vers le socialisme au Vietnam.

Ils ont tenté de semé la confusion et le doute, d’orienter l’opinion, de saper la confiance et la volonté des membres et du peuple envers la direction du Parti, et faisant dérailler la voie vers le socialisme au Vietnam. Il s’agit d’un complot dangereux à l’approche de 2025, dernière année du XIIIe Congrès nationale du Parti, qui exige la concentration et la promotion de toutes les ressources pour atteindre les objectifs fixés.

Les forces hostiles ne discutent pas du caractère progressiste des objectifs proposés, n’analysent pas les fondements pratiques et historiques des réalisations, mais se contentent de tout blâmer, de semer le doute et de tout nier. Il s’agit d’un sophisme déguisé sous couvert de "suggestion", de "science" et d’"intellectuels indépendants".

Si ces points de vue et arguments erronés et hostiles ne sont pas empêchés, ils affecteront la conscience, la pensée, la volonté et les convictions des cadres, des membres du Parti et de la population. Il est donc nécessaire d’identifier ces points de vue et de construire une argumentation convaincante pour les combattre.

