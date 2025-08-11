Le président Luong Cuong reçoit le chef du Département général de la politique de l’Armée populaire lao

Le président de la République, Luong Cuong, a appelé les armées lao et vietnamienne à renforcer leur coopération et leur partage d’expériences, notamment en matière politique.

Photo : VNA/CVN

En recevant, l’après-midi du 11 août à Hanoï, le général de division Vongsone Inpanphim, vice-ministre de la Défense et président du Département général de la politique de l’Armée populaire lao (APL), le chef de l’État a souligné que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos revêtaient une importance essentielle pour le processus d’édification et de défense nationale de chaque pays.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait de travailler avec le Laos pour défendre fermement les acquis révolutionnaires, assurer la paix et la stabilité, et promouvoir le développement des deux nations.

Saluant les résultats de la coopération intégrale entre les ministères lao et vietnamien de la Défense en général, et ceux entre les deux Départements généraux de la politique en particulier, le dirigeant vietnamien a exhorté les deux parties à renforcer leur coopération et leur partage d’expériences en matière de construction d'une armée forte sur les plans politique et idéologique.

Photo : VNA/CVN

Il a également suggéré aux deux armées de se concentrer sur la consolidation et la protection des fondements idéologiques, de renforcer la sensibilisation et l'éducation sur l'histoire, la signification et l'importance des relations spéciales Vietnam - Laos, et de promouvoir la coopération bilatérale dans la formation de cadres.

De son côté, le général de division Vongsone Inpanphim a informé le président Luong Cuong des résultats de son entretien avec son homologue vietnamien. Il a précisé que les deux parties avaient évalué les résultats de leur coopération ces dernières années et défini des orientations et tâches pour la période 2025-2026. Il a précisé que les deux parties avaient convenu de promouvoir leur coopération dans le travail politique, la formation de cadres, la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos.

L’Armée populaire lao restera toujours aux côtés de l’Armée populaire vietnamienne pour la défense et le développement nationaux, ainsi que pour promouvoir l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, a déclaré Vongsone Inpanphim.

VNA/CVN