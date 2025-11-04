Législatives aux Pays-Bas : décompte terminé, victoire du centre confirmée

La victoire annoncée du centriste Rob Jetten aux élections législatives aux Pays-Bas a été confirmée le 3 novembre après le dépouillement des derniers bulletins de vote, dans un duel très serré avec l'extrême droite de Geert Wilders.

M. Jetten avait déjà revendiqué la victoire le 31 octobre après que l'agence de presse locale ANP, qui compile et publie les résultats, a annoncé que M. Wilders ne pouvait plus combler son retard.

Les deux hommes ont tous deux obtenus 26 sièges. La victoire se jouait donc au nombre de voix.

La différence entre le D66 centriste et le PVV d'extrême droite est maintenant de 28.455 voix.

Les derniers votes provenaient d'environ 90.000 expatriés néerlandais, dont les bulletins envoyés par correspondance ont été dépouillés à La Haye.

Les Néerlandais vivant à l'étranger ont davantage voté pour le D66 (18,47%) que pour le PVV (8,57%).

Le Conseil électoral néerlandais annoncera officiellement les résultats le 7 novembre.

M. Wilders a accusé M. Jetten d'arrogance pour avoir revendiqué la victoire avant l'annonce officielle, et a relayé des allégations infondées d'irrégularités électorales.

Le Conseil électoral précisera également vendredi 7 novembre si de tels problèmes ont eu lieu lors du scrutin de mercredi dernier 29 septembre.

Rob Jetten, 38 ans, est en bonne voie pour devenir le plus jeune et le premier Premier ministre ouvertement gay du pays.

Il doit néanmoins d'abord s'atteler à la tâche ardue de former une coalition.

La fragmentation de la politique néerlandaise fait qu'aucun parti n'a remporté suffisamment de sièges au parlement, qui en compte 150, pour former une majorité absolue.

L'option la plus viable, et celle que préfère M. Jetten, est une coalition avec le CDA (18 sièges, centre-droit), l'alliance de gauche Verts/Parti travailliste (20 sièges) et les libéraux du VVD (22 sièges).

Cette coalition disposerait de 86 sièges, soit une solide majorité, mais des doutes subsistent quant à la capacité du VVD et des Verts/Travaillistes à travailler ensemble.

M. Jetten nommera le 4 novembre un "éclaireur" chargé de déterminer les partis qui sont prêts à collaborer.

Jusqu'à la formation d'une nouvelle coalition, le gouvernement démissionnaire de Dick Schoof continue de gérer les affaires courantes.

M. Schoof se prépare à rester Premier ministre au moins jusqu'à Noël.

AFP/VNA/CVN