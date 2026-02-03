Hanoï lance sa saison touristique 2026 : trois nouvelles destinations et une série d’expériences uniques

Le programme "Hanoï, bienvenue en 2026 ! Get on Hanoi" s’est déroulé sur trois jours et a proposé de nombreuses activités attrayantes, telles que l’annonce de trois nouvelles destinations touristiques, le programme "Nouvel An des H'mông dans les rues" et le "Festival du tourisme de Gia Lai à Hanoï".

Photo : VNA/CVN

Le Service du tourisme de Hanoï, le Comité populaire de la commune de Tây Hô, en coordination avec le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Gia Lai et de nombreux services et organismes concernés, ont organisé le 30 janvier au soir le programme "Hanoï, bienvenue en 2026 ! - Get on Hanoi" sur le thème "Voyage vers un tourisme vert".

Cet événement d’ouverture, particulièrement important, a permis de concrétiser les grandes orientations de la ville en matière de développement du tourisme comme secteur économique clé et de répondre simultanément à l’initiative "Année nationale du tourisme 2026 - Gia Lai".

Grâce à une série d'activités culturelles et touristiques riches en identité et en connectivité, le programme contribue à promouvoir l'image de Hanoï comme une destination sûre, accueillante, de grande qualité et attractive, tout en renforçant les liens et la coopération touristiques entre Hanoï et les autres localités du pays.

Lors de l'événement, Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a déclaré que l'année 2025 s'était achevée sur de nombreuses étapes positives pour le tourisme de la capitale, marquant le passage de la reprise à une forte croissance et jetant ainsi des bases solides pour 2026.

Photo : VNA/CVN

Dans les années à venir, le tourisme à Hanoï s'orientera vers un développement vert, circulaire et durable, en renforçant les liens régionaux, la coopération internationale, la transformation numérique et en plaçant l'expérience et la satisfaction des touristes au cœur de ses priorités, afin que le secteur touristique puisse véritablement connaître un développement fulgurant. La ville ambitionne d'attirer plus de 35,8 millions de visiteurs en 2026, dont plus de 8,6 millions de touristes internationaux.

Lors de cet événement, Hanoï a annoncé une série de plus de 80 produits touristiques exceptionnels pour 2026 et a remis des certificats récompensant trois nouvelles destinations touristiques de la ville : le Jardin botanique de Hanoï, un espace vert écologique en plein cœur de la capitale ; le village artisanal de Thiêt Ung, un exemple typique de tourisme villageois artisanal ; et la zone touristique de Thuy Lâm, un espace culturel et communautaire reflétant l’identité unique du Dông Anh, en pleine urbanisation et intégration.

Des activités expérientielles ont été organisées durant les trois jours (du 30 janvier au 1er février), axées sur la présentation des nouvelles tendances touristiques dans la capitale : écotourisme, tourisme villageois artisanal, tourisme culturel et patrimonial, tourisme créatif, tourisme communautaire et tourisme vert socialement responsable.

Le premier jour, le programme proposait de nombreuses expériences typiquement hanoïennes, comme la dégustation de thé au lotus du lac de l’Ouest et la participation à des activités créatives sur le thème "Souvenirs du mât". Balade nocturne à vélo "Hanoï dep Sound" ; la "Route du patrimoine de Thang Long Sud - Hanoï" reliant le village de fabrication d'encens de Quang Phu Câu (commune d'Ung Thiên) et le village de tissage de la soie de lotus (commune de Hông Son) ; découverte du "Sentier de l'apprentissage" au site touristique de Ha Mô (commune d'Ô Diên), "Les couleurs des fleurs de Tuong Phiêu" (commune de Phuc Tho)…

Au deuxième jour, habitants et touristes assistaient au "Nouvel An des H'mông dans les rues", une reconstitution fidèle du festival Gâu Tào, avec d'élégants concours masculins et féminins et la dégustation de la cuisine typique du peuple H'mông.

Au dernier jour, les vastes forêts des Hauts plateaux du Centre prenaient vie au cœur de la capitale avec le "Festival du tourisme de Gia Lai à Hanoï". Au son des gongs et des tambours, des chants folkloriques traditionnels et une exposition de photos touristiques de Gia Lai créent un lien fort entre le tourisme à Hanoï et l'Année nationale du tourisme 2026.

Tâm An/CVN