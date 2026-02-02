Le "Train du Bonheur" contribue à promouvoir l'image et le tourisme du Vietnam

Le journal Nhân Dân (Le Peuple), en coordination avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) et la Société par actions de construction Coteccons, a officiellement inauguré le 2 février à la gare de Hanoï le programme "Chuyến tàu Hạnh phúc" (Le Train du Bonheur).

Photo : Nam Suong/VNA/CVN

Cette initiative humaniste vise à diffuser un esprit de solidarité et de fierté nationale à l'aube du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti et président de l'Association des journalistes vietnamiens, a souligné la dimension symbolique du projet.

Selon lui, au-delà d'un simple moyen de transport, ce train devient un "espace culturel mobile". Chaque wagon est conçu pour narrer une histoire sur les populations, les terroirs, la gastronomie et l'identité vietnamienne, contribuant ainsi à promouvoir l'image du pays et de son tourisme auprès des passagers nationaux et des visiteurs internationaux.

"+Le Train du Bonheur+ exprime notre volonté d'insuffler la confiance, la fierté et une atmosphère de liesse au sein de la société, afin que chaque citoyen ressente que le bonheur réside dans les choses les plus simples", a ajouté Lê Quôc Minh.

De son côté, le directeur général adjoint de la VNR, Nguyên Quôc Vuong, a affirmé que ce voyage constituerait un trait d’union entre le Nord et le Sud, renforçant les liens entre le secteur ferroviaire, la population et les valeurs positives de la communauté.

Né du désir d'initier un nouveau départ pour l'année 2026, ce projet cristallise la responsabilité sociale du journal Nhân Dân et le secteur ferroviaire du Vietnam. Il incarne une aspiration à l'unité nationale à travers les régions du pays.

Lors de l’événement, les dirigeants des unités organisatrices ont distribué 100 cadeaux aux passagers présents à bord de ce convoi spécial.

Photo : ND/CVN

Le programme se poursuivra avec une édition spéciale lors de la nuit du Réveillon du Têt. Ce "Train du Bonheur" nocturne deviendra un espace de retrouvailles sacré où sourires et vœux de prospérité seront échangés tout au long du trajet.

Lors de la nuit du Réveillon (le 17 février du calendrier lunaire), les passagers recevront également des étrennes (Li-xi) de la part des représentants officiels du programme.

Le "Train du Bonheur", immatriculé SE5 sur la ligne Nord-Sud, assure une liaison quotidienne au départ de Hanoï à 08h55, pour une arrivée prévue à la gare de Saïgon (Hô Chi Minh-Ville) le lendemain à 18h40.

VNA/CVN