Parti : une réunion historique

>> Le 11e plénum (XIIIe exercice) du Parti, une réunion historique avec des décisions historiques

>> Édito : l’organisation des unités administratives crée un nouvel espace de développement national

>> Le président de l’AN souligne l’importance d’une révision constitutionnelle démocratique et transparente

>> Prise de conscience et actions concertées essentielles pour concrétiser la Résolution du 11e plénum du XIIIe mandat du Parti

>> Rationalisation administrative : une réforme historique

>> Restructuration : superficie et population des 23 nouvelles unités administratives provinciales

On y retrouvait les symboles les plus représentatifs de la nation comme le drapeau du Parti avec le marteau et la faucille sur la gauche, celui du Vietnam sur la droite, le buste du Président Hô Chi Minh un peu plus bas, ainsi qu’un vaste hémicycle pouvant accueillir les 200 membres du CC du Parti.

De l’avis de tous les observateurs, ce 11e plénum est considéré comme une réunion illustre avec des “décisions historiques” prises pour la nouvelle phase de développement du pays, notamment concernant la restructuration continue de l’appareil organisationnel du système politique, la réorganisation des unités administratives et l’adoption d’un système d’administration locale à deux niveaux : provincial et communal. L’objectif est bel et bien de faire entrer le pays dans une nouvelle ère.

Ainsi, prochainement, “le pays comptera 28 provinces et 6 villes relevant du ressort central, soit un total de 34 entités, contre les 63 actuelles”. Il a également été décidé de mettre fin au fonctionnement des unités administratives au niveau du district. De plus, la fusion des communes devrait permettre une réduction de leur nombre de 60 à 70%. Tout ceci a pour but d’assurer un développement rapide, stable et durable du pays, de mieux prendre soin de la vie de la population et de construire un appareil administratif rationalisé.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a d’ailleurs insisté sur le fait que toutes ces décisions stratégiques visent à bâtir un appareil d’État orienté vers une gouvernance proche des habitants, à leur service de manière plus efficace. Il a également été convenu de la politique de modification et de complément de la Constitution ainsi que des lois de l’État relatives aux réglementations sur l’administration locale, afin de permettre l’organisation du nouvel appareil du système politique, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques. Ces ajustements devront entrer en vigueur le 1er juillet 2025.

En outre, le chef du Parti a annoncé la publication prochaine par le Politburo de plusieurs résolutions clés, notamment sur la promotion du secteur privé. Ces mesures visent une croissance à deux chiffres dans un futur proche. Le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen élevé d’ici 2030, et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

“Historique”, on vous dit.

Hervé Fayet/CVN