La guerre du Vietnam est riche d’enseignements pour beaucoup de gens

Patrick Leahy, ancien sénateur, ancien président pro tempore du Sénat des États-Unis, et président du Comité des crédits du Sénat américain, a déclaré avoir toujours pensé que la guerre au Vietnam était une erreur et que de nombreuses personnes partageaient la même pensée.

>> Le journal intime d’un reporter de guerre de retour après presque 60 ans

>> Les tunnels de Cu Chi, chef-d’œuvre de l’art militaire vietnamien

>> Victoire du 30 avril 1975 : les reporters de guerre de la VNA, témoins de l'Histoire

M. Leahy, l’un des contributeurs importants du côté américain dans la promotion de la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam, a rappelé que lors du vote au Sénat américain sur la fin de la guerre du Vietnam en 1975, il s’est rendu au Sénat et a déclaré qu’il voterait pour mettre fin à la guerre. Et il l’a fait. "J’ai toujours participé à ce vote. La guerre est enfin terminée, mais l’entrée en guerre des États-Unis a été une erreur", a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Selon M. Leahy, il n’y a aucune excuse pour les tragédies et les morts du peuple vietnamien, ainsi que pour celles des Américains et des citoyens d’autres pays. Dans les années qui ont suivi la guerre, il a cherché à voir ce que l’Amérique pouvait faire pour rapprocher les deux pays. M. Leahy a déclaré que le 50e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam est une véritable étape importante, un anniversaire important tant au Vietnam qu’aux États-Unis. "Nous devrions célébrer cela afin que les personnes nées après la guerre puissent voir ce qui s’est passé dans les deux pays et les progrès accomplis depuis. Je pense que cela servira de leçon à beaucoup", a-t-il déclaré.

M. Leahy a également exprimé sa conviction que de plus en plus d’historiens, de responsables du gouvernement américain et de citoyens se rendent compte, comme lorsqu’il est entré au Sénat pour la première fois, que la guerre du Vietnam a été une grave erreur et a laissé derrière elle de graves conséquences.

"Nous sommes donc rentrés au Vietnam, un pays magnifique où j’ai rencontré des jeunes gens très intelligents. J’ai visité de nombreux endroits, de l’Université de droit du Vietnam à l’université Fulbright. J’ai discuté avec des étudiants vietnamiens et entendu leurs espoirs pour l’avenir. C’est ce que j’ai entendu dans une université américaine. Nous ne pouvons pas oublier les victimes de la guerre, les victimes de l’agent orange en sont un exemple. Et il y a d’autres choses que nous pouvons faire davantage et mieux", a-t-il déclaré.

En évaluant les relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des 30 dernières années ainsi que les facteurs qui ont contribué au développement des relations entre les deux pays, l’ancien sénateur Leahy a déclaré qu’il voyait les relations entre les deux pays s’améliorer presque chaque année.

"La relation n’était pas parfaite au début, mais elle s’est améliorée de plus en plus", a-t-il déclaré. "Je pense que l’un des facteurs qui a beaucoup contribué à cela est la jeune génération : les étudiants, les citoyens américains qui viennent au Vietnam ainsi que les citoyens vietnamiens qui viennent ici pour étudier".

En outre, de nombreuses entreprises des deux pays ont également contribué au développement du partenariat entre les États-Unis et le Vietnam. "L’industrie du tourisme permet aux gens de réaliser soudainement la beauté du Vietnam et de le découvrir de leurs propres yeux. Chaque élément est comme une pièce du puzzle qui, ensemble, façonne la relation entre les deux pays au fil du temps", a-t-il déclaré.

VNA/CVN