La visite du Premier ministre japonais au Vietnam pour consolider le partenariat stratégique global

À l’invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 avril.

>> Le Premier ministre japonais attendu au Vietnam

Selon Pham Quang Hiêu, ambassadeur du Vietnam au Japon, cette visite est hautement significative, puis qu’il s’agit du premier déplacement d’Ishiba Shigeru au Vietnam depuis que les deux pays ont élevé leur relation au rang du "Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde".

Photo : Kyodo/VNA/CVN

"Cette visite reflète le respect du gouvernement japonais pour le rôle et la position du Vietnam dans la région", a-t-il souligné. Elle constitue non seulement une occasion de faire le point sur la coopération bilatérale passée, mais surtout de renforcer le partenariat stratégique global par des échanges approfondis dans divers domaines : économie, commerce, investissement, ainsi que dans de nouveaux secteurs comme la transformation numérique, la transition verte, l’énergie, les semi-conducteurs, les sciences et technologies, etc. Elle marque ainsi une nouvelle étape de développement dans les relations entre les deux pays.

Dans un contexte international en constante évolution, la coopération Vietnam – Japon revêt une importance croissante, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régional et mondial, au bénéfice des deux nations.

Soutien japonais à trois avancées stratégiques du Vietnam

Lors de cette visite, les dirigeants discuteront des domaines de coopération stratégique clés. Le Japon continuera à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ses trois avancées stratégiques : réforme des institutions, développement des infrastructures et formation des ressources humaines, soutenant ainsi l’industrialisation et la modernisation du pays. L’économie, le commerce et l’investissement demeurent les piliers majeurs du partenariat bilatéral.

Le Japon, partenaire économique de premier plan du Vietnam, abordera des sujets centraux tels que l’amélioration de l’environnement d’investissement, la promotion des chaînes d’approvisionnement et l’élargissement des marchés pour les produits des deux pays.

Les deux parties discuteront également de l’ouverture prochaine du marché vietnamien au raisin japonais et de l’exportation du pamplemousse vietnamien vers le Japon, ainsi que d'autres produits agricoles comme le fruit de la passion vietnamien et la pêche japonaise.

Nouvelles orientations de coopération

En réponse aux enjeux contemporains, les deux pays souhaitent renforcer leur coopération dans des domaines d’avenir : sciences et technologies, transition numérique, transition verte, de nouvelles énergies... Des forums de coopération co-présidés par les deux Premiers ministres seront organisés dans ces domaines.

Photo : VNA/CVN

Les discussions porteront également sur le renforcement des échanges entre les deux peuples, la coopération en matière de travail et de formation de ressources humaines qualifiées ainsi que sur l’augmentation du tourisme bilatéral. La coopération en matière de santé et de prise en charge des personnes âgées - dans un contexte de vieillissement démographique - sera également explorée.

Selon l’ambassadeur Pham Quang Hiêu, cette visite devrait créer un nouvel élan fort pour les relations bilatérales ; approfondir la confiance politique entre les hauts dirigeants des deux pays ; fixer les grandes orientations stratégiques à long terme pour l’avenir du partenariat.

La visite devrait aboutir à la signature de nombreux accords de coopération, couvrant des domaines tels que les sciences et les technologies, l’économie verte, l’économie numérique, le développement durable, ainsi que les infrastructures stratégiques (transports, énergie, électricité…).

Enfin, l’ambassadeur s’est dit convaincu que cette visite renforcerait encore davantage l’amitié et la solidarité entre les peuples vietnamien et japonais, jetant les bases solides d’une relation durable et bénéfique pour les deux nations, tout en contribuant activement à la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN