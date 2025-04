Clôture

Le 11e plénum (XIIIe exercice) du Parti, une réunion historique avec des décisions historiques

Après trois jours de travail urgent et sérieux du 10 au 12 avril, avec haute responsabilité, le 11 e plénum du Parti du XIII e exercice a accompli tout le contenu et l'ordre du jour fixés et s'est clôturé samedi 12 avril à l'après-midi.

>> Assurer la restructuration sans troubler les activités ni le quotidien des habitants

>> Bilan de la première journée de travail du 11e plénum du PCV (XIIIe mandat)

>> La deuxième journée de travail du 11e plénum du Parti du XIIIe mandat

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a dirigé le plénum, alors que le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a présidé la séance de clôture.

Dans son discours de clôture, Tô Lâm a déclaré que les membres du Comité central du Parti avaient eu des discussions démocratiques, écouté et échangé franchement de nombreuses questions nouvelles et importantes, et étaient parvenus à un consensus élevé sur les contenus majeurs et fondamentaux. Le Comité central du Parti a voté pour l'adoption de la Résolution du plénum à la majorité absolue.

Administrations locales à deux niveaux

Il a précisé que le Comité central du Parti était très favorable aux contenus proposés dans les rapports et projets du groupe de travail sur la poursuite de la rationalisation de l'appareil du système politique, la réorganisation des unités administratives et l'organisation des administrations locales à deux niveaux.

Le Comité central du Parti a approuvé l'organisation de l'administration locale à deux niveaux : provincial et communal. Le nombre d'unités administratives provinciales après la fusion est de 34 (28 provinces et 6 villes du ressort central). Il a décidé la fin du fonctionnement des unités administratives au niveau du district. La fusion des unités administratives au niveau communal garantit que le pays réduira d'environ 60 à 70% leur nombre.

Photo : VNA/CVN

Mettre fin aux activités d'organisations syndicales

Tô Lâm a déclaré qu'il était d'accord sur la politique d'organisation, de rationalisation et de fusion du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques, sur la politique destinée à mettre fin aux activités des syndicats de fonctionnaires et des forces armées.

Le Comité central du Parti a approuvé l'établissement d'un système d'organisation du Tribunal populaire et du Parquet populaire à trois niveaux : Tribunal populaire et Parquet populaire suprême ; Tribunal populaire et Parquet populaire au niveau provincial, municipal et régional.

Il a convenu de la politique de modification et de complément de la Constitution et des lois de l'État relatives aux réglementations sur l'administration locale pour servir l’organisation de l’appareil du système politique, sur le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques, afin de garantir l'achèvement avant le 30 juin 2025 pour l'entrée en vigueur le 1er juillet 2025.

Photo : VNA/CVN

Projets de documents du Congrès du Parti

En ce qui concerne les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti, le secrétaire général du PCV a déclaré que le Comité central avait estimé à l'unanimité qu'ils avaient été cette fois-ci rédigés pour être concis et que le contenu était assez complet et profond, permettant la mise en œuvre immédiate, la mise à jour et le complément de nombreuses questions importantes.

Tô Lâm a déclaré que le Comité central du Parti avait discuté, commenté et approuvé le projet d'orientation du travail du personnel pour le XIVe exercice ; les règlements sur l’inspection, la supervision et la discipline du Parti ; les directives pour les élections législatives (XVIe législature) et locales (2026-2031)...

S'agissant des tâches immédiates, le Comité central a demandé qu'immédiatement après le plénum, des congrès du Parti à tous les niveaux soient organisés dans les localités rationalisées et fusionnées, a dit le secrétaire général du PCV.

Le Comité central du Parti a demandé aux sous-comités préparant le XIVe Congrès national du PCV de recevoir rapidement des commentaires supplémentaires et de compléter les projets de documents, en particulier les contenus sur l'orientation du développement socio-économique des régions et localités après leur fusion.

VNA/CVN