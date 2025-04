La transformation du Vietnam depuis sa réunification vue de l’Australie

Le professeur Nghiêm Duc Long, directeur du Centre de technologie de l’eau et des eaux usées de l’Université de technologie de Sydney (UTS) et président de l’Association des chercheurs et experts Vietnam - Australie (VASEA), a partagé avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney son analyse de l’extraordinaire transformation du Vietnam depuis sa réunification le 30 avril 1975.

Revenant sur cinq décennies de progrès, il a souligné l’essor du Vietnam, né des cendres de la guerre, pour devenir une nation dynamique jouant un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde, ajoutant que des officiers de l’Armée populaire vietnamienne ont activement participé aux missions de maintien de la paix des Nations unies.

Il a attribué le succès du Vietnam à la résilience et à la persévérance de son peuple, soutenu par des politiques d’ouverture, une intégration mondiale et une forte priorité accordée au développement humain, notamment dans les domaines de l’éducation et des sciences.

Le véritable atout du Vietnam, a souligné Long, réside dans sa main-d’œuvre jeune et ambitieuse, profondément enracinée dans des valeurs culturelles telles que le patriotisme, la solidarité et la gratitude - des qualités qu’il a comparées à la force durable des bambous.

L’esprit d’unité nationale, a-t-il souligné, a été la force fondamentale qui a permis au Vietnam de surmonter les défis historiques et de remporter la victoire monumentale du 30 avril 1975. Aujourd’hui, cet esprit demeure essentiel au processus de développement du pays. Le lien entre les communautés vietnamiennes (OV) du pays et de l’étranger est particulièrement important : une ressource inestimable qui, si elle est exploitée efficacement, peut faire avancer le Vietnam.

Avec des politiques et des mécanismes adaptés pour encourager l’implication des OV dans des projets nationaux stratégiques, le Vietnam peut considérablement amplifier sa force collective. L’unité n’est pas seulement un héritage du passé, mais aussi la clé de l’avenir, où le Vietnam deviendra un pôle de savoir, d’innovation et de compassion, formant des citoyens du monde qui non seulement construisent la nation, mais contribuent également à l’humanité.

À l’ère de la transformation numérique et de la quatrième révolution industrielle, Long a souligné l’importance des valeurs forgées par la lutte du Vietnam pour l’indépendance et la réunification. La résilience, l’autonomie, l’innovation, l’adaptabilité et l’ambition sont des sources d’inspiration durables et des moteurs de croissance future.

En tant que président de la VASEA, le professeur Nghiêm Duc Long a activement encouragé la collaboration entre les institutions vietnamiennes et australiennes, notamment l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et l’Université de technologie de Hô-Chi-Minh-Ville. Une initiative remarquable est une solution de surveillance en temps réel de la qualité de l’eau pour l’aquaculture côtière.

Les experts vietnamiens en Australie collaborent également avec des institutions nationales sur des programmes clés liés aux semi-conducteurs, à l’intelligence artificielle, aux technologies numériques pour l’industrie, à l’aquaculture, aux énergies propres, à l’efficacité énergétique et à la protection de l’environnement. Ils collaborent également avec l’association caritative vietnamienne ASIF et Vietschool pour développer une boîte à outils numérique d’enseignement du vietnamien basée sur l’IA.

Il a décrit la victoire du 30 avril 1975 comme une étape historique incarnant la volonté vietnamienne d’indépendance nationale, de patriotisme et d’unité. Ces leçons historiques, a-t-il affirmé, continuent de résonner aujourd’hui. La plus profonde est peut-être l’esprit de réconciliation et le dialogue tourné vers l’avenir. Plutôt que de s’attarder sur les amertumes du passé, le Vietnam a choisi la coopération, le respect mutuel et la confiance, comme en témoignent ses partenariats stratégiques globaux avec des pays comme les États-Unis et l’Australie.

L’universitaire a conclu avec que si les leçons historiques sont honorées, si l’unité, la réconciliation et l’ouverture sont maintenues et si la force de la communauté vietnamienne mondiale est nourrie, le Vietnam continuera non seulement à s’intégrer avec succès, mais émergera également comme un contributeur respecté, responsable et influent à la communauté mondiale.

