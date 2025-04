La visite du président Luong Cuong va donner un nouvel élan aux liens Vietnam - Laos

La prochaine visite d’État du 24 au 25 au Laos du président Luong Cuong devrait donner un nouvel élan et contribuer significativement à l’approfondissement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, a déclaré un diplomate.

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a souligné l’importance particulière de ce voyage, reflétant la volonté constante du Parti et de l’État vietnamiens d’attacher une grande importance à la relation privilégiée avec le Laos, qu’ils considèrent comme une priorité absolue de leur politique étrangère.

Cette visite réaffirme également le soutien indéfectible du Vietnam aux efforts de rénovation en cours du Laos et constitue une action concrète pour renforcer les liens étroits entre les hauts dirigeants des deux partis et des deux nations.

Selon le diplomate, cette visite permettra non seulement de renforcer la solidarité particulière, mais aussi d’échanger des points de vue sur la situation de chaque parti et de chaque pays, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. À cette occasion, les deux parties examineront les progrès de la coopération bilatérale et chercheront des mesures pour promouvoir davantage cette relation privilégiée dans les années à venir.

Une confiance politique solide

Afin de garantir que les relations entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer de manière concrète et efficace, le diplomate a suggéré que les deux pays maintiennent une confiance politique solide et coordonnent étroitement leurs efforts sur les questions stratégiques et les politiques liées à la sécurité nationale et au développement.

Il est essentiel de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, d’en créer de nouveaux et de renforcer le partage d’informations et d’expériences en matière de construction du Parti et du système politique, de développement socio-économique, de défense nationale, de sécurité et d’affaires étrangères, a-t-il déclaré.

D’ici la fin de l’année, les deux pays devraient intensifier leur coopération et promouvoir conjointement la mise en œuvre effective des accords de haut niveau, des conclusions de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, ainsi que des résultats des visites mutuelles de haut niveau et des accords de coopération entre ministères, agences et localités.

Des préparatifs doivent également être entrepris pour des événements importants à venir, tels que le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos, le 135e anniversaire du président Hô Chi Minh et le 105e anniversaire du président Kaysone Phomvihane, a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a également souligné les efforts de communication visant à sensibiliser à l’importance des relations entre le Vietnam et le Laos.

Il a proposé de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, qui constitue une base solide pour les deux pays face à des défis de sécurité non traditionnels de plus en plus divers et complexes.

Il a souligné que les deux parties devraient œuvrer ensemble pour garantir la paix et la stabilité dans chaque pays, notamment en construisant une frontière commune de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement, contribuant ainsi à rehausser leur position régionale et internationale.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a également proposé de renforcer la connectivité et la coopération économique, affirmant que le Vietnam et le Laos devraient renforcer leurs liens institutionnels, infrastructurels, financiers, énergétiques propres et renouvelables, de télécommunications, de tourisme et d’agriculture de haute technologie.

Les entreprises vietnamiennes devraient être encouragées à investir dans les secteurs où le Laos présente des avantages et un potentiel, notamment dans les énergies propres, la transformation numérique et l’agriculture durable.

Renforcer la coopération

Selon le diplomate, bien que les échanges commerciaux bilatéraux aient dépassé les deux milliards de dollars en 2024, les deux pays, grâce à leurs relations solides et à leur engagement de leadership, peuvent viser l’objectif de cinq à dix milliards de dollars dans les années à venir.

Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière d’éducation et de formation, la considérant comme une priorité stratégique. Les deux pays devraient accroître les échanges d’étudiants et améliorer la qualité de la formation. Des programmes communs devraient être développés dans les domaines de l’administration publique, de l’économie, des sciences et des technologies afin d’aider le Laos à former une main-d’œuvre qualifiée.

Il a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de la transformation numérique, affirmant que le Vietnam soutenait activement le Laos dans ses efforts de transformation numérique, de développement de l’administration en ligne et de construction d’une économie numérique. Les deux parties devraient renforcer la recherche scientifique conjointe, notamment dans l’agriculture de haute technologie et l’application de l’intelligence artificielle et de l’automatisation à la production.

L’ambassadeur a appelé à une coopération accrue entre les localités, notamment celles qui partagent des frontières, afin de mieux relier les zones économiques et les zones frontalières. Cela contribuerait à renforcer le rôle des entreprises et à promouvoir les échanges entre les peuples, essentiels au renforcement des relations bilatérales.

Il s’est dit convaincu qu’avec la détermination des deux partis, des deux États et des deux peuples, et les orientations stratégiques définies pour la coopération future, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos se renforceront et s’inscriront dans une perspective plus durable.

