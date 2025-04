Le Vietnam est un partenaire important du Japon

La prochaine visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et de son épouse, qui se déroulera du 27 au 29 avril, témoigne de l'importance que le Japon accorde au Vietnam et à ses relations bilatérales, selon Obuchi Yuko, nouvellement élue présidente de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon - Vietnam.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Tokyo, Obuchi Yuko a précisé que le Premier ministre Ishiba Shigeru avait choisi le Vietnam comme première étape de son voyage en Asie du Sud-Est en raison de son statut de partenaire clé pour le Japon.

Selon elle, dans un contexte mondial incertain, le Japon et le Vietnam entretiennent une coopération étroite dans les domaines de la diplomatie et de l'économie, ainsi que des échanges entre les peuples. Face aux défis actuels, la consolidation de la confiance, de l'amitié et de la coopération entre les deux nations représente un facteur essentiel. La visite du Premier ministre japonais au Vietnam vise à réaffirmer cette position du Japon et contribuera, selon elle, au renforcement des relations bilatérales.

En sa qualité de présidente de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon - Vietnam, Obuchi Yuko a réitéré son engagement à soutenir activement le renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

