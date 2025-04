La visite d'État du président vietnamien au Laos contribuera à renforcer la solidarité entre les deux nations

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, a souligné l'importance de la prochaine visite du président vietnamien Luong Cuong au Laos, prévue les 24 et 25 avril, laquelle renforcera la confiance politique et la solidarité indéfectible unissant les deux nations.

Lors d'une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a précisé qu'il s'agira de la première visite d'État du président Luong Cuong au Laos.

Cet événement témoigne de la haute considération et de la priorité accordées par le Vietnam à son voisin lao, ainsi que de la détermination des dirigeants des deux Partis et des deux pays à approfondir leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre, ces dernières années ont été marquées par un flux constant d'échanges de délégations et de contacts bilatéraux à tous les niveaux. Ces visites, rencontres et autres mécanismes ont permis aux dirigeants des deux Partis et des deux pays d’intensifier leur confiance mutuelle et de conclure de nombreux accords d'une importance stratégique.

De surcroît, la coopération intégrale et multiforme entre le Vietnam et le Laos – englobant la politique, la défense, la sécurité, l'économie, la culture, la société, la santé, l'éducation, ainsi que la coordination au sein des forums régionaux et internationaux – a été continuellement dynamisée, engendrant des résultats remarquables.

Concernant la visite imminente du président Luong Cuong au Laos, le vice-ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'elle intervient dans un contexte où les deux nations mettent en œuvre les engagements pris lors des rencontres entre les Bureaux politiques des deux Partis, celles entre les dirigeants des Partis au pouvoir du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ainsi que lors des réunions du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos et d'autres accords de haut niveau.

La visite contribuera à renforcer la confiance politique, la solidarité Vietnam - Laos, et à sensibiliser les populations des deux pays, notamment les jeunes générations, aux relation spéciales Vietnam - Laos, un bien commun inestimable des deux peuples, un modèle unique au monde.

Nguyên Manh Cuong a ajouté qu'il s'agit d'un fondement extrêmement solide pour que les deux nations continuent de surmonter les défis et les difficultés, de collaborer étroitement pour la prospérité et la défense de leurs territoires respectifs, et de contribuer activement à la paix, à l'amitié, à la stabilité et au développement dans la région et au-delà.

Nguyên Manh Cuong s'est enfin déclaré fermement convaincu que cette visite sera couronnée de succès et marquera une nouvelle étape significative dans le développement des relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN