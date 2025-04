La sénatrice d’honneur Hélène Luc : "La volonté de toute la nation a créé les victoires passées et les succès actuels"

Photo : Thu Hà/CVN

Quelles sont, d’après vous, les significations historique et contemporaine de la victoire du 30 avril 1975 pour le Vietnam ainsi que pour le monde ?

Le 30 avril 1975, c’est la victoire définitive du peuple vietnamien réunifié, sur les États-Unis, le colonialisme français. C’est la victoire de l’Armée populaire vietnamienne dirigée par le Général Giap, soutenue par son peuple dirigé par le Parti communiste du Vietnam (PCV). C’est l’aboutissement de la lutte pour l’indépendance du Vietnam dirigée par le Président Hô Chi Minh depuis 1945.

Cette guerre est appelée la plus longue du siècle ! Et pourtant, elle aurait pu être évitée en 1946, lors de la conférence de Fontainebleau en France. Hô Chi Minh était venu rencontrer Maurice Thorez chez lui, à Choisy le Roi. Avec de nombreuses autres personnalités prestigieuses, ils ont lancé un appel pour trouver une solution afin d’inventer de nouveaux rapports avec la France et d’éviter la guerre. Malheureusement, ils n’ont pas été entendus. Au lieu de cela il y a eu les bombardements de Hai Phong, c’est la solution de force qui a prévalu. Nous connaissons la suite.

Cette guerre est historique parce que l’armée la plus puissante du monde, la plus sophistiquée, a dû abandonner l’idée de la victoire !

Je participais le 2 septembre 1978 à Hanoï, à la célébration du 3e anniversaire de la réunification, avec la délégation de Choisy le Roi (conduite par Louis Luc), qui avait hébergé la délégation du Nord Vietnam pendant les discussions sur les accords de Paris de 1968 à 1973. Nous avons rencontré le Général Giap qui nous a déclaré en nous serrant dans ses bras : nous avons remporté la victoire car l’armée américaine n’avait pas, comme nous, des hommes et des femmes motivées !

Avec la signature des Accords de Paris le 27 janvier 1973, la guerre ne faisait plus rage au Nord, mais les américains exigeaient toujours que le Nord arrête son aide au Sud. J’entends encore nos amis Lê Duc Tho et le ministre Xuân Thuy dire aux nombreuses délégations qui venaient les soutenir : jamais nous n’arrêterons d’aider nos frères du Sud !

Photo : Ngoc Hiêp/CVN

Cette guerre si meurtrière, vue pour la 1re fois par les télévisions du monde entier, sert encore de référence aujourd’hui. Quelque 3.000 écoles détruites, 500 hôpitaux, des dizaines de milliers d’habitations ; sur 5.700 communes 4.000 ont été bombardées, sur 40 capitales de provinces 38 l’ont été aussi.

La leçon contemporaine dans ce monde où la guerre rôde sur tous les continents, c’est que la guerre ne règle pas les problèmes, elle les aggrave. Il faut une discussion pour trouver une solution équitable pour les deux parties pour imposer la paix !

Comment évaluez-vous le développement du Vietnam après 50 ans de réunification ? D’après vous quels sont les facteurs qui ont contribué à renforcer sa puissance et rehausser sa position actuelle ?

En 1978, j’ai vu le peuple avoir faim, avoir froid, dans une ville noircie par les bombardements, avec de vielles bicyclettes, des hôpitaux dépourvus de matériel et de médicaments. Et pourtant ce peuple travaillait avec la même énergie, qu’il avait mise pour gagner l’indépendance !

Seule l’Union soviétique continuait à apporter son aide, mais c’était à la veille de son écroulement. En 1980, les États-Unis avaient décrété le blocus, les difficultés s’accumulaient et le pays était isolé, un choix s’imposait au Vietnam, une acceptation réaliste qui signifiait l’intégration dans la mondialisation. Le pays a choisi le renouveau, le départ de la prospérité, au prix de contradictions. Le voyage du président français François Mitterrand en 1993 a contribué à briser cet isolement. Une fois de plus le Vietnam a choisi sa route, comme il l’a toujours fait.

Photo : Thu Hà/CVN

En 1975, des journalistes avaient prédit qu’il faudrait 100 ans à ce pays pour occuper une place dans le monde. Or, 50 ans après, le Vietnam fait partie des 20 pays les plus puissants du monde. Le Congrès national du PCV s’oriente pour construire un pays riche avec des salaires élevés, en développant toujours plus la science, en préservant la biodiversité en travaillant à la transition énergétique, en intéressant toujours plus l’ensemble du peuple, et sa jeunesse à ces projets.

L'esprit d'unité nationale a été l'élément essentiel de la victoire historique du 30 avril 1975. Selon vous, quelle est l'importance de ce facteur dans l’édification et le développement actuel du pays ?

L’unité nationale retrouvée a été un élément déterminant pour contribuer au développement national.

L’unité entre le Nord et le Sud avec les atouts économiques et climatiques de chaque région, ainsi que l’aide aux ethnies a permis de devenir un pays à revenu intermédiaire. La raison en est que l’essentiel des richesses produites permettent d’élever le niveau de vie du plus grand nombre.

Lorsque je compare l’état du Vietnam aujourd’hui à mon premier voyage en 1978, je constate un pays qui garde ses traditions et qui fait en même temps des pas de géants surprenants de modernité.

C’est ce que le président Macron a déclaré à feu le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, au cours de sa réception à l’Élysée en Mars 2018 en ces termes : "Vous avez effectué votre pèlerinage ce matin à Choisy le Roi, ville chère à votre pays, où séjournait votre délégation pendant les discussions des Accords de Paris, je le comprends. Je veux vous remercier pour tout ce que votre gouvernement a fait pour le développement de votre pays et le bien-être de votre peuple. Je veux aussi vous remercier pour votre apport au maintien de la paix dans le Sud-Est asiatique et au-delà dans le monde".

Photo : Thu Hà/CVN

La victoire du 30 avril 1975 est le fruit d'une combinaison entre l'art militaire et une diplomatie habile, mobilisant la force nationale et la force du monde. Le Vietnam se prépare à entrer dans une nouvelle ère, "l'ère d’envolement de la nation". Selon vous, ces facteurs pourraient-ils être appliqués dans cette phase de développement du pays, dans le contexte géopolitique actuel de la région et du monde, dans le cadre de l'économie numérique et de la révolution industrielle 4.0 ?

Il ne fait pas de doute que les succès remportés après avoir gagné la guerre, sont en partie dus à la volonté de tout un peuple de se lier avec les autres peuples, par l’intermédiaire de leurs diplomates, des relations diplomatiques. C’est ainsi que des accords de libre-échange sont conclus avec 60 pays, des accords de partenariat stratégiques dans huit pays, le Vietnam étant le 1er pays émergent à signer un tel accord.

Le partenariat stratégique signé avec la France par le secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, le 8 octobre 2024, démontre une convergence d’intérêt, une vision commune fondée sur leur attachement partagé au respect de la Charte de l’ONU, pour approfondir la coopération politique face aux défis internationaux, sur la base du respect du droit international, du respect par chaque partie de l’égalité, de la sauvegarde de l’indépendance, pour la paix, la sécurité, la stabilité en Mer Orientale sur la base de la convention de l’ONU de 1982, et pour une paix juste et durable en Ukraine.

C’est dire que ce partenariat rehaussera et améliorera l’efficacité des échanges entre les deux pays dans tous les domaines. Toutes celles et ceux qui sont attachés à la coopération avec le Vietnam apporteront leur contribution.

Photo : Ngoc Hiêp/CVN

Quelle différence avec le président américain Donald Trump qui prétend imposer des taxes de douanes de 46% au Vietnam auquel, avec leur guerre criminelle, les États-Unis ont causé tant de dégâts, de destructions, mais aussi la mort et le handicap de plusieurs millions de personnes par la dioxine, qui tue encore. C’est indigne de la part d’un grand pays.

Nous venons également célébrer le cinquantenaire des relations franco-vietnamiennes qui ont été portées au niveau de partenariat stratégique intégral en 2024. D’après vous, quelles sont les contributions du peuple français au succès du Vietnam, tant dans sa libération totale, que dans son œuvre de renouveau et d’intégration actuelle ?

La France vient de célébrer les 50 ans des relations franco-vietnamiennes. Les visites au plus haut niveau de dirigeants vietnamiens et français ont considérablement aidé à faire progresser nos relations afin d’arriver au partenariat stratégique intégral signé entre les deux plus hauts dirigeant, Emmanuel Macron et Tô Lâm, lors de sa visite en France, en octobre 2024. Avec une délégation de l’Association d’amitié France - Vietnam, j’ai le privilège de l’avoir rencontré. Avec mes amis nous sommes bien décidés à contribuer de toutes nos forces au succès de ce partenariat.

Les amis du Vietnam sont si nombreux, et étaient à ses côtés dans les moments difficiles sont restés fidèles. Ils ont envie aujourd’hui d’établir de nouvelles relations dans le cadre d’échanges économiques culturels, d’éducation, de tourisme, etc.

À cette occasion, permettez-moi de rendre hommage au Président Hô Chi Minh, en soulignant l’importance de l’empreinte qu’il a laissée, qui reste encore aujourd’hui un combattant pour les dirigeants du Parti et de l’État. Du jour où il a débarqué à Marseille, à 17 ans, cuisinier sur le bateau, il a voulu apprendre, comprendre et chercher la voie propre du Vietnam en sillonnant la France et le monde.

Il l’a trouvée avec ses compagnons de route, avec toujours en 1er lieu la voie de la diplomatie avec les gouvernements des peuples, pour le peuple vietnamien.

Aujourd’hui, plus que jamais peut être, il est indispensable de montrer la voie pour un monde où la coopération, le respect de chacun pour le bonheur de toutes et tous dans un monde en paix sera le moteur de l’histoire.

Propos recueillis par NGUYÊN Thu Hà/CVN