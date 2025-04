Le prestige solide du Parti communiste du Vietnam

Le Professeur et Docteur Cheng Hanping, directeur du Centre d’études sur le Vietnam de l’Université des technologies du Zhejiang (Chine), a hautement apprécié la signification historique de l’événement de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), ainsi que les grandes réalisations obtenues par le Vietnam au cours des 50 dernières années.

En tant qu’un des experts ayant de nombreuses années de recherches approfondies sur le Vietnam, le Professeur Cheng Hanping a partagé l’importance de cet événement historique, estimant qu’il avait marqué la fin complète d’une guerre de plusieurs décennies au Vietnam, jetant une base importante pour la réunification du pays, l’avancée vers le socialisme, la garantie de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale de la nation, tout en apportant la paix et la stabilité durables au Vietnam.

Cette victoire a été obtenue sous la direction clairvoyante du Parti du travail du Vietnam (aujourd’hui Parti communiste du Vietnam), contribuant ainsi à construire le prestige solide du Parti dans le cœur du peuple et à faire avancer le Vietnam vers le socialisme, en formant une nouvelle société où le peuple est maître, protégeant les acquis de la révolution.

Concernant la signification internationale, le Professeur Cheng Hanping a estimé que cette victoire avait encouragé l’esprit et la foi des pays semi-coloniaux et non encore indépendants, enrichissant également l’expérience de lutte contre l’impérialisme et le colonialisme des peuples du "tiers monde", c’est-à-dire des pays pauvres ou en développement.

Le succès du Vietnam dans la lutte contre le colonialisme français et l’impérialisme américain a laissé une empreinte marquante dans l’histoire du mouvement de libération nationale à l’échelle mondiale - c’est là une contribution remarquable du peuple vietnamien à la révolution mondiale et au mouvement socialiste global. Cinquante ans d’histoire ont prouvé que le Vietnam avait trouvé une voie de développement adaptée à la situation nationale, devenant un modèle pour de nombreux pays.

Le Professeur Cheng Hanping a également affirmé que le Vietnam occupait actuellement une position et une influence croissante sur la scène politique internationale, montrant que la transformation politique et économique du pays au cours des 50 dernières années avait été très réussie, reflétant la vitalité durable de la politique de Renouveau (Dôi moi).

En conséquence, le Vietnam, autrefois l’un des pays les moins développés, s’est hissé au rang de pays à économie dynamique avec une amélioration des conditions de vie du peuple. Le Vietnam vise à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Cela prouve que les politiques économiques mises en œuvre par le Parti communiste du Vietnam depuis le lancement du Renouveau sont rationnelles, réalistes et efficaces. Par ailleurs, la « diplomatie du bambou », fondée sur la pensée diplomatique du Président Hô Chi Minh, aide le Vietnam à préserver son identité nationale dans le contexte de la concurrence entre grandes puissances, à élargir ses relations internationales et à maximiser ses intérêts nationaux.

En outre, le Vietnam se tient toujours du côté de la justice et de l’équité internationales, soutient la démocratisation des relations internationales, protège le rôle des Nations unies, promeut le multilatéralisme et la mondialisation. À l’intérieur du pays, la société est stable, l’ordre est bon, les citoyens vivent en paix, le climat d’investissement est amélioré, attirant les investissements étrangers - ce qui démontre la capacité de direction exceptionnelle du Parti communiste du Vietnam.

Cheng Hanping a souligné que ce succès était aussi le résultat d’une combinaison entre l’art de la lutte militaire et une diplomatie souple - illustrant clairement l’esprit pacifique du peuple vietnamien.

