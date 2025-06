Une délégation de la Cour populaire suprême du Vietnam en visite en Mongolie

Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne s'est entretenue avec le président de la Cour suprême de Mongolie et a visité le bureau du procureur général et l'ambassade du Vietnam en Mongolie.

Lors de leur entretien, les deux présidents ont convenu de renforcer leur coopération professionnelle, en mettant l'accent sur le partage d'expériences en matière d'organisation et de fonctionnement des tribunaux, la formation des juges, l'application de l'intelligence artificielle aux procédures judiciaires et le développement de tribunaux électroniques.

En outre, Lê Minh Tri a proposé à la Cour suprême de Mongolie de coopérer avec les organismes compétents afin de renforcer la formation et la sensibilisation juridiques de la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant dans le pays.

À l'issue de leur entretien, les deux responsables ont signé un protocole d'accord sur la coopération judiciaire. Ce protocole porte sur le partage d'expertise et d'informations sur l'organisation et les activités des tribunaux, la réforme judiciaire, l'application des technologies de l'information et le renforcement des capacités du personnel judiciaire.

Pendant ce temps, au bureau du procureur suprême, Lê Minh Tri et le procureur général de Mongolie, Jargalsaikhan Banzragch, ont échangé leurs points de vue sur la coordination des efforts en matière de prévention et de lutte contre la criminalité et de sensibilisation juridique au sein de la communauté vietnamienne en Mongolie.

VNA/CVN