Le Vietnam veut continuer à renforcer son amitié traditionnelle avec la Mongolie

Le président de la République, Luong Cuong, qui a reçu le 13 janvier à Hanoï le chef du bureau présidentiel de la Mongolie, Gombojav Zandanshatar, a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam souhaitaient continuer à renforcer l'amitié traditionnelle avec la Mongolie dans tous les domaines, en répondant aux intérêts et aux aspirations des peuples de chaque pays, en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, coopération et développement dans la région et dans le monde.

Il a souligné que le Vietnam apprécie hautement l'importance de la Mongolie dans le développement des relations bilatérales, considérant le Vietnam comme un "troisième voisin" et le principal partenaire important de la Mongolie en Asie du Sud-Est.

Il a salué la signature d'un accord de coopération entre le Bureau présidentiel du Vietnam et le Bureau présidentiel de la Mongolie, contribuant ainsi concrètement au renforcement de la coopération étroite entre les deux Bureaux, ainsi qu'au partenariat global entre les deux pays dans les temps à venir.

De son côté, Gombojav Zandanshatar a déclaré que les deux pays ont obtenu de nombreux résultats importants dans les relations bilatérales ces dernières années, dont l'élévation des relations au rang de partenariat global lors de la visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm en septembre 2024 contribuera au renforcement coopération bilatérale.

Le chef du bureau présidentiel de la Mongolie a exprimé son espoir que dans les temps à venir, les deux parties continueront à maintenir des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier des délégations de haut niveau, renforçant ainsi la confiance politique et favorisant davantage la coopération dans tous les domaines, d’intérêt commun.

Le président vietnamien a affirmé la position constante du Vietnam de vouloir approfondir l'amitié traditionnelle et de réaliser des développements remarquables, substantiels et complets entre les deux pays, en particulier en 2024, lorsque les deux parties ont établi un partenariat global.

Il a exhorté les deux parties à mettre en œuvre prochainement le contenu des accords signés lors des visites des hauts dirigeants des deux pays ainsi que le contenu de la réunion intergouvernementale, notamment dans les domaines économique, commercial, d'investissement, de sécurité et de défense, de l’éducation et de la coopération décentralisée.

En outre, les deux parties continuent de se soutenir mutuellement lors des forums internationaux, conformément au droit international et aux intérêts de chaque pays.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens étaient disposés à partager leurs expériences dans la construction et le développement du pays dans les domaines où le Vietnam a des atouts et la Mongolie a des besoins.

