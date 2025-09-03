L’industrie manufacturière vietnamienne : de la sous-traitance à la compétitivité mondiale

L’industrie manufacturière vietnamienne se trouve à un tournant décisif. Longtemps cantonnée à la sous-traitance et à l’assemblage, elle nourrit désormais l’ambition de s’élever pour concurrencer à armes égales sur les marchés régionaux et mondiaux.

Une aspiration légitime mais semée de défis, nécessitant des transformations profondes, des politiques macroéconomiques aux efforts des entreprises elles-mêmes.

Des goulots d’étranglement persistants

Selon l’Association vietnamienne des industries auxiliaires (Vietnam Association for Supporting Industries - VASI), le secteur doit faire face à de nombreux défis systémiques, allant de la qualité des ressources humaines au contexte des affaires et aux turbulences mondiales. Le déficit d’ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés limite l’expansion de la production et le renouvellement technologique, renforçant la dépendance aux experts étrangers.

Dans un environnement concurrentiel intense et soumis aux risques de la chaîne d’approvisionnement mondiale, les entreprises sont contraintes de diversifier leurs marchés et de rendre leurs chaînes plus transparentes. Mais l’investissement dans les technologies de pointe, la R&D et la conformité aux normes internationales reste un défi majeur, en particulier pour les PME.

Se transformer pour progresser

Le secteur mise désormais sur la stratégie de localisation et les partenariats multidimensionnels. L’État doit jouer un rôle de facilitateur à travers des politiques incitatives, tandis que les établissements de formation doivent mieux répondre aux besoins des entreprises. Ces dernières sont encouragées à coopérer avec les instituts de recherche pour développer de nouveaux produits et avec les universités pour former une main-d’œuvre adaptée.

Les entreprises à capitaux étrangers recommandent également de diversifier les marchés d’exportation, de tirer parti des accords de libre-échange et de renforcer la traçabilité grâce à des technologies comme la blockchain ou le QR code, afin de répondre aux exigences des marchés développés et de consolider la confiance dans le label "Made in Vietnam".

Dans ce contexte, le salon FBC ASEAN 2025, prévu à Hanoï à la mi-septembre, est considéré comme un levier important. Il offrira aux entreprises vietnamiennes l’occasion de rencontrer plus de 50 acheteurs internationaux de renom, tels que Mitsubishi Electric, Toto, Denso ou FujiFilm, et d’accéder aux technologies les plus récentes dans la mécanique, l’automatisation et l’électronique.

L’industrie manufacturière vietnamienne entre ainsi dans une phase charnière. Avec le soutien des politiques publiques et les efforts de modernisation des entreprises, le pays a l’opportunité d’élever ses capacités, de maîtriser les technologies et de s’affirmer dans les chaînes de valeur mondiales.

