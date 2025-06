Dà Nang accueille une Semaine de la blockchain et de l'IA

>> Le premier réseau blockchain "Make in Vietnam" fait ses débuts

>> L’intelligence artificielle sur le front de la guerre contre les agents pathogènes

>> Transformation numérique et innovation : les nouvelles tendances du tourisme vietnamien

Organisé par le Centre de recherche et de formation en conception de microcircuits et en intelligence artificielle de Dà Nang (DASC), Orochi Network et FPT Online, cet événement constitue une étape clé dans l’ambition de

Photo : BTC/CVN

Le programme de la Semaine est riche et varié, avec une conférence plénière, des sessions thématiques sur les tendances technologiques et l’investissement, des exemples concrets d’application de la blockchain et de l’IA en entreprise, le concours "Super Vietnam PitchFest", ainsi que des forums dédiés aux technologies. Plus de 120 conférenciers de renom et des milliers de participants, vietnamiens et étrangers, sont attendus.

Le vice-président permanent du Comité populaire de Dà Nang, Hô Ky Minh, a qualifié l’événement de "preuve de la forte aspiration de Dà Nang à devenir un centre d’innovation de premier plan dans la région".

Dà Nang concentre ses efforts sur le développement de la fintech et de la blockchain - des secteurs clés pour l’économie numérique. L’application des solutions numériques visant à optimiser les coûts, garantir la transparence des transactions et améliorer l’efficacité de la gestion, fait de Dà Nang une destination attractive pour les entreprises technologiques, a estimé le responsable local.

L’événement comprend également Super Vietnam Expo, une exposition réunissant près de 30 stands présentant des projets et produits technologiques de pointe d’entreprises vietnamiennes et internationales spécialisées dans la blockchain, l’IA, les données et la fintech.

La Semaine est ponctuée d’activités parallèles telles que des rencontres d’affaires, un salon de l’emploi, des visites technologiques et des cérémonies de signature de programmes d’incubation de talents.

VNA/CVN