Partenariat Hong Leong Bank - Sô Bán Hàng au service des MPME

À l'occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens (13 octobre), Hong Leong Bank (HLB) de Malaisie a annoncé un partenariat stratégique avec Sô Bán Hàng, une plateforme technologique vietnamienne dédiée à la gestion des entreprises individuelles et des micros, petites et moyennes entreprises (MPME).

Photo : DNCC/CVN

Dans le cadre de cet accord, Hong Leong Bank lancera une solution financière intégrée directement accessible via l'application Sô Bán Hàng. Cette offre complète permet aux utilisateurs d'ouvrir des comptes bancaires en ligne, d'effectuer des transactions, d'accéder à des services de crédit, d'effectuer des paiements QR conformes aux exigences fiscales, d'émettre des factures électroniques et d'automatiser leurs tâches comptables, le tout au sein d'une plateforme unifiée conçue pour optimiser les opérations et gagner du temps.

Ce partenariat intervient alors que le Vietnam renforce sa politique fiscale et promeut une plus grande transparence financière dans le secteur privé. Cette solution intégrée de comptabilité financière vise spécifiquement à aider les petites entreprises à s'adapter aux changements réglementaires, notamment en matière de tenue de livres et de conformité.

Selon Duong Duc Hung, directeur général de Hong Leong Bank Vietnam, a souligné l'expérience de sa banque dans l'accompagnement des PME et sa compréhension de la diversité de leurs besoins. Il a affirmé que HLB continuera d'élargir son portefeuille de produits et de renforcer ses capacités de banque numérique afin de mieux servir ce marché dynamique.

La stratégie de Hong Leong Bank au Vietnam est alignée sur l'engagement de sa banque mère à soutenir les MPME en Malaisie, où HLB a été maintes fois reconnue par des organisations internationales (Euromoney, The Asian Banker, Asian Banking & Finance) comme la meilleure banque pour les PME.

Au Vietnam, les PME représentent environ 98% de l'ensemble des entreprises en activité et jouent un rôle essentiel dans la croissance économique, la création d'emplois et l'innovation. Elles servent également de passerelle pour pour la mise en application des avancées scientifiques et technologiques.

Fred Lim, directeur de la commercialisation numérique de Hong Leong Bank, a déclaré que cette collaboration marquait une étape importante pour relever les défis des petites entreprises.

Bùi Hai Nam, fondateur et Pdg de Sô Bán Hàng, a ajouté que le partenariat visait à simplifier les outils opérationnels, facilitant l'accès aux services bancaires numériques dans un environnement commercial de plus en plus concurrentiel et en constante évolution.

VNA/CVN