Le Premier ministre Pham Minh Chinh ordonne de créer des conditions favorables aux PME

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a confié diverses missions aux ministères, agences et collectivités locales afin d'accélérer la croissance rapide et durable des petites et moyennes entreprises (PME), visant à créer au moins un million de nouvelles entreprises d'ici 2030.

Publiée le 25 mars, cette directive souligne le rôle essentiel du secteur privé, et notamment des PME, qui représentent 98% de l'ensemble des entreprises actives du pays. Elles constituent l'épine dorsale de l'économie vietnamienne, contribuant à plus de 50% du PIB, générant 30% des recettes budgétaires totales de l'État et fournissant plus de 40 millions d'emplois, soit 82% de la main-d'œuvre nationale.

Photo : VNA/CVN

Pour libérer ce potentiel, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté un plan global visant à faciliter le développement des PME, en particulier des start-ups innovantes. Le plan vise à renforcer la compétitivité des chaînes de valeur, à accélérer la transformation numérique et à promouvoir la transition écologique. En favorisant de nouveaux modèles économiques, en favorisant l'adoption des technologies et en accélérant l'innovation numérique, le Vietnam vise à créer un écosystème propice à l'épanouissement des PME.

La directive appelle les ministères, les agences et les collectivités locales à adopter une approche axée sur l'humain, en plaçant les entreprises et les citoyens au cœur de leurs efforts. Conscients de leurs défis communs, il convient de se concentrer sur l'amélioration des politiques et des lois, la simplification des procédures administratives et la création d'un environnement équitable, transparent et favorable aux entreprises.

Rien que cette année, les délais de traitement administratif seront réduits d'au moins 30%, les coûts de mise en conformité et les conditions commerciales inutiles seront réduits dans la même proportion. Un transfert significatif de la gestion préalable à l'approbation vers une surveillance post-audit sera mis en œuvre, soutenu par des mesures de suivi et de supervision plus strictes.

D'autres tâches spécifiques ont également été confiées aux ministères des Finances, des Sciences et des Technologies, de l'Industrie et du Commerce, aux côtés de la Banque d'État du Vietnam, de l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises et de diverses associations commerciales et industrielles.

VNA/CVN