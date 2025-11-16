Panda Cup 2025 : le Vietnam s’incline de justesse en amical face à l’Ouzbékistan

L’équipe vietnamienne des moins de 22 ans s’est inclinée de justesse (0-1) face à l’Ouzbékistan U22 lors du tournoi international de football CFA China Team - Panda Cup 2025, qui s’est déroulé samedi 15 novembre à Chengdu, dans la province du Sichuan en Chine.

Les Vietnamiens ont encaissé un but dès la quatrième minute : Khamidov, lancé discrètement sur l’aile gauche, a conclu d’une frappe en diagonale pour l’Ouzbékistan. L’équipe d’Asie centrale s’est procurée d’autres occasions d’accentuer le score, mais sans succès.

Les joueurs vietnamiens ont eu des opportunités d’égaliser en seconde période, mais aucune opportunité n’a trouvé le chemin des filets, acceptant une défaite crève-cœur de 0-1.

Suite à cette défaite, l’entraîneur Dinh Hông Vinh a tiré des enseignements clés pour ses jeunes joueurs. Améliorer l’efficacité dans les dernières phases de jeu et maintenir un pressing constant tout au long de la rencontre ont été identifiés comme des axes prioritaires.

L’équipe U22 du Vietnam s’est procurée de nombreuses occasions en seconde période, mais a manqué de précision et de réalisme pour les concrétiser.

"Ce résultat est regrettable. L’équipe s’est créé plusieurs bonnes occasions, mais a manqué de précision dans les moments cruciaux. Cependant, il s’agit d’un match amical international, et notre objectif est de construire l’équipe, d’évaluer les joueurs et d’acquérir de l’expérience", a déclaré l’entraîneur Dinh Hông Vinh.

Malgré le résultat, les joueurs vietnamiens ont été félicités pour leur discipline et leur esprit d’équipe tout au long du match.

Concernant le prochain match contre l’équipe sud-coréenne des moins de 22 ans, prévu mardi 18 novembre à 14h30, Dinh Hông Vinh a commenté : "L’équipe U22 de la Réplique de Corée est une équipe de grande qualité, dotée d’une grande mobilité et d’une belle vitesse. Nous allons analyser le match d’aujourd’hui, prendre en compte la condition physique de chaque joueur et procéder aux ajustements nécessaires".

"L’objectif est de jouer de manière plus organisée, de maintenir la structure de l’équipe et d’améliorer l’efficacité dans les dernières phases de jeu. Nous continuerons également à donner du temps de jeu aux joueurs qui ont besoin de plus d’expérience", a indiqué l’entraîneur.

Les joueurs vietnamiens ont réalisé un excellent début de tournoi, en venant à bout de l’équipe chinoise des moins de 22 ans 1-0 le soir du 12 novembre. Cette victoire est d’autant plus impressionnante après le match nul et la défaite contre l’équipe chinoise des moins de 22 ans lors des deux tournois précédents.

Samedi 15 novembre, l’équipe chinoise des moins de 22 ans a créé la surprise en battant l’équipe sud-coréenne des moins de 22 ans 2-0 lors du deuxième match du tournoi CFA China Team - Panda Cup 2025.

VNA/CVN