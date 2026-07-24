Un attentat-suicide fait 14 morts dans le Nord-Ouest du Pakistan

Au moins 14 personnes, dont des soldats et des policiers, ont été tuées dans un attentat-suicide qui a visé un poste de sécurité dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), a-t-on appris vendredi 24 juillet de sources sécuritaires.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'attaque s'est produite jeudi soir 23 juillet devant ce poste de sécurité situé dans le district de Tank, lorsqu'un kamikaze au volant d'un véhicule s'est fait exploser, provoquant une puissante déflagration qui a fait de nombreuses victimes et causé d'importants dégâts, ont déclaré ces sources à Xinhua sous couvert d'anonymat.

Parmi les victimes figurent neuf soldats, quatre policiers et un fonctionnaire du service provincial des forêts, a-t-on ajouté.

Au moins 24 personnes, dont 20 soldats et quatre policiers, ont également été blessées dans cette explosion qui a rasé le poste et ont été transportées vers des hôpitaux voisins.

Les équipes de secours poursuivaient leurs opérations de recherche et d'évacuation sur place, trois soldats étant présumés coincés sous les décombres, ont indiqué ces sources.

Au cours d'une opération de ratissage menée par la suite, les forces de sécurité ont tué trois militants dans les environs, a-t-on ajouté.

Aucun groupe n'a revendiqué cet attentat pour l'heure. Une enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN