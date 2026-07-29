Pakistan : plus de 100 morts en un mois à cause des fortes pluies

Au moins 109 personnes ont trouvé la mort et 362 autres ont été blessées au Pakistan à la suite de pluies torrentielles depuis le 26 juin, a annoncé l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. Un précédent bilan a fait état de 97 morts.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les intempéries ont frappé notamment la province du Khyber Pakhtunkhwa, dans le Nord-Ouest, où les pluies de mousson ont fait 55 morts.

Dans la province orientale du Pendjab, 36 décès ont été enregistrés. Les eaux ont endommagé environ 800 bâtiments, dont plus de 200 ont été complètement détruits.

Depuis fin juin, 148 opérations de sauvetage ont été menées dans le pays, au cours desquelles environ 4.000 personnes ont été secourues.

La saison des moussons au Pakistan dure généralement de juin à septembre, apportant des pluies abondantes, essentielles pour l'agriculture, mais provoquant souvent des inondations et d'autres catastrophes naturelles.

APS/VNA/CVN