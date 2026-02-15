Pakistan : 11 morts dans une collision entre un autocar et une remorque dans le Sud

Au moins onze personnes ont été tuées et dix autres blessées après qu'un autocar est entré en collision avec une remorque sur l'autoroute nationale dans la province pakistanaise du Sindh (sud) tôt dimanche matin 15 février, ont déclaré les secours.

L'accident s'est produit dans le district de Khairpur lorsque l'autocar, qui circulait de la province orientale du Pendjab vers la ville portuaire de Karachi, dans le sud du pays, a percuté une remorque transportant de lourdes poutres en béton, selon Rescue 1122. Parmi les victimes figurent neuf passagers, le chauffeur et le contrôleur. Les blessés ont été transportés vers un hôpital voisin pour y recevoir des traitements.

Xinhua/VNA/CVN