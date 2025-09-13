Pakistan : 97 morts et plus de 4,4 millions de personnes touchées par les inondations au Pendjab

Au moins 97 personnes ont été tuées et plus de 4,4 millions d'autres touchées par les récentes inondations dans la province du Pendjab, dans l'Est du Pakistan, a déclaré l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes (PDMA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon la PDMA vendredi 12 septembre, les inondations provoquées par la crue des rivières Ravi, Sutlej et Chenab ont endommagé plus de 4.500 villages dans toute la province.

L'autorité a déclaré qu'à ce jour, environ 2,45 millions de personnes ont été déplacées vers des zones plus sûres dans le cadre des opérations de sauvetage et de secours en cours.

Au total, 396 camps de secours ont été mis en place dans les districts touchés, tandis qu'environ 1,9 million de têtes de bétail ont également été évacuées, a indiqué la PDMA.

À l'échelle nationale, les pluies saisonnières et les inondations qui ont eu lieu depuis le 26 juin ont fait au moins 956 morts et plus de 1.060 blessés, selon les statistiques officielles. Plus de 8.400 maisons ont été détruites ou endommagées, et plus de 6.500 têtes de bétail ont péri dans tout le pays.

Les efforts de secours se poursuivent, les autorités s'efforçant de fournir des abris, de la nourriture et une aide médicale aux communautés déplacées et d'éviter de nouvelles pertes, a-t-elle ajouté.

Xinhua/VNA/CVN