Des forces navales égyptiennes arrivent en Turquie pour des exercices bilatéraux

Des forces navales égyptiennes sont arrivées en Turquie pour participer à l'exercice naval conjoint "Mer de l'amitié - 2025", le premier exercice de ce type entre les deux pays depuis 13 ans, ont annoncé le 23 septembre les forces armées égyptiennes dans un communiqué.

L'entraînement implique des unités des marines égyptienne et turque et comprendra une série de conférences et d'activités navales, précise le communiqué sans préciser de calendrier. Cet exercice s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large d'entraînement conjoint mené par les forces armées égyptiennes avec leurs homologues militaires de pays amis et alliés. Il vise à perfectionner les compétences des forces participantes, à améliorer leur efficacité et à unifier les concepts opérationnels afin de renforcer leur état de préparation au combat. Il vise également à renforcer la coopération militaire et à promouvoir l'échange d'expertise en accord avec les tactiques et les méthodes de combat modernes, ajoute le communiqué.

