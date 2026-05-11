Pakistan : 15 policiers tués dans un attentat contre un poste de contrôle

Des attaquants ont fait exploser une voiture piégée à un poste de contrôle de la police dans le Nord-Ouest du Pakistan puis ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre, tuant au moins 15 agents, a indiqué dimanche 10 mai la police pakistanaise dans un nouveau bilan.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la nuit de samedi 9 mai à dimanche 10 mai, "dans le quartier de Fateh Khel à Bannu, un kamikaze a foncé avec un véhicule piégé sur un poste de contrôle de la police, après quoi plusieurs activistes ont fait irruption dans le poste", a déclaré à l'AFP Muhammad Sajjad Khan, un responsable de la police de cette ville du nord-ouest pakistanais.

Quinze policiers ont été tués et trois ont été blessés, a-t-il ajouté.

Les assaillants ont aussi utilisé des petits drones, selon des responsables sécuritaires locaux.

La province de Khyber Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), frontalière de l'Afghanistan, est régulièrement touchée par des attentats suicides et des violences revendiquées par des groupes opposés au pouvoir central pakistanais.

AFP/VNA/CVN