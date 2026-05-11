Pakistan : 15 policiers tués dans un attentat contre un poste de contrôle

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|Des personnes transportent le corps d'une victime après un attentat contre un poste de contrôle de police à Bannu, dans le Nord-Ouest du Pakistan, le 10 mai.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Dans la nuit de samedi 9 mai à dimanche 10 mai, "dans le quartier de Fateh Khel à Bannu, un kamikaze a foncé avec un véhicule piégé sur un poste de contrôle de la police, après quoi plusieurs activistes ont fait irruption dans le poste", a déclaré à l'AFP Muhammad Sajjad Khan, un responsable de la police de cette ville du nord-ouest pakistanais.
Quinze policiers ont été tués et trois ont été blessés, a-t-il ajouté.
Les assaillants ont aussi utilisé des petits drones, selon des responsables sécuritaires locaux.
La province de Khyber Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), frontalière de l'Afghanistan, est régulièrement touchée par des attentats suicides et des violences revendiquées par des groupes opposés au pouvoir central pakistanais.
AFP/VNA/CVN