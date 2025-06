Pakistan : 22 morts et des dizaines de blessés à la suite de fortes pluies

Plus tôt vendredi 27 juin, l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) a publié une alerte météo face aux pluies et aux orages violents qui pourraient affecter une grande partie du pays.

Cette agence a conseillé à la population d'éviter les voyages non indispensables, de se tenir éloignés des poteaux électriques et des infrastructures fragiles, et aux administrations locales de veiller à la mise en place de mesures préventives et d'activer les plans d'urgence pour réduire les dommages potentiels.

Xinhua/VNA/CVN