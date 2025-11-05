Le PM chinois rencontre le président de la Chambre des représentants du Nigeria

M. Li a déclaré que la Chine et le Nigeria étaient de bons frères et partenaires liés par une amitié profonde et de longue date, et que, ces dernières années, les relations sino-nigérianes étaient entrées dans une phase d'accélération grâce aux efforts conjoints des deux parties. La Chine est prête à poursuivre sa collaboration avec Nigeria sur la voie de la modernisation, à renforcer la synergie des stratégies de développement et à élargir la coopération globale, afin d'obtenir des résultats plus concrets et de mieux servir le développement économique et social des deux pays, a-t-il noté. Selon M. Li, la Chine et le Nigeria sont tous deux des pays en développement avec une population importante et un énorme potentiel de développement, alors que leurs structures économiques sont hautement complémentaires. En renforçant leurs liens de coopération, ils peuvent créer une plus grande synergie de développement, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN