Pagode Non Nuoc, un lieu de sérénité au cœur de la nature

Perchée à 110 m d’altitude, la pagode Non Nuoc se situe dans la commune de Phù Linh, district de Soc Son, en banlieue de Hanoï. Située au sein du site historique du temple de Soc, elle séduit les visiteurs par son cadre paisible et sa profonde valeur spirituelle.

D’après des sources anciennes, la pagode Non Nuoc (ou Soc Thiên Vuong Thiên Tu) aurait été fondée sous la dynastie Dinh (968-980). Son premier abbé, le vénérable Khuông Viêt (933-1011), était un descendant de Ngô Quyên et un conseiller spirituel respecté par les dynasties des Dinh, Lê antérieurs et Ly.

Lieu de pèlerinage perché sur une colline, la pagode attire de nombreux visiteurs, surtout lors des journées ensoleillées entre janvier et juin, période idéale pour participer aux festivités traditionnelles du site du temple de Soc.

Au fil des siècles, la pagode a subi les affres du temps et des conflits. Détruite lors de la guerre de résistance contre les colonialistes français, elle n’a conservé que quelques vestiges. En 2000, grâce aux contributions des fidèles, elle a été reconstruite à grande échelle, retrouvant ainsi sa splendeur d’antan.

Architecture originale

La pagode Non Nuoc se distingue par son hall principal de 260m², soutenu par 80 colonnes en bois de fer (gô lim), mesurant chacune 14 m de long pour un diamètre de 35 cm. Il s’agit du hall principal doté du plus grand nombre de colonnes en bois de fer au Vietnam. Pour sa construction, 30 tonnes de cuivre ont été utilisées pour couler les statues de Bouddha, ainsi que 600 m³ de bois de fer et 30 m³ de pierre bleue.

Parmi ses trésors, la statue en bronze massif de Bouddha Tathagata est la plus grande du Vietnam. D’un poids de 30 tonnes et d'une hauteur de 5,3 m, elle repose sur un piédestal en forme de lotus de 1,35 m et un socle en pierre de 1,75 m. Cette œuvre monumentale, considérée comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre bouddhiques d’Asie du Sud-Est, a été réalisée en seulement 18 mois.

Non Nuoc possède également une impressionnante statue de Bouddha Shakyamuni. Pesant 20 tonnes et atteignant 8,4 m (socle inclus), celle-ci figure parmi les plus grandes statues monolithiques bouddhiques de la région au début du XXIe siècle.

Centre spirituel réputé

La pagode se caractérise par une architecture majestueuse et solennelle. La portique à trois entrées (Tam Quan), perchée à mi-hauteur de la montagne, se dresse sous forme de piliers monumentaux. Derrière elle, la salle avant (Tiên duong), composée de cinq travées, arbore un toit à deux niveaux et huit versants recouverts de tuiles traditionnelles. Son faîte est orné de motifs floraux, tandis que les extrémités des corniches se courbent avec élégance, illustrant l’architecture vietnamienne classique. L’édifice principal (Thuong diên) comprend quant à lui quatre travées, formant avec la salle avant une structure homogène.

Outre ses bâtiments principaux, la pagode dispose de nombreuses infrastructures destinées aux moines, fidèles et visiteurs. Grâce à son emplacement privilégié au cœur d’un paysage pittoresque, elle constitue un haut lieu du bouddhisme et une destination spirituelle prisée, notamment lors des festivités du Nouvel An lunaire.

Non Nuoc s’intègre harmonieu-sement dans le circuit culturel et religieux du site historique du temple de Soc, aux côtés de monuments emblématiques tels que temples de Thuong, Trinh et Mâu, pagode Dai Bi, statue de Thanh Giong (Saint Giong) et Académie bouddhique du Vietnam.

En 2014, la pagode Non Nuoc a été classée “Monument national spécial”, au sein de l’ensemble du site du temple de Soc, pour sa précieuse valeur historique, culturelle et spirituelle.

