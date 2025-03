À Dak Lak, le tourisme des éléphants se transforme pour un voyage éthique

>> La première destination touristique à arrêter le service de balade à dos d’éléphant

>> Trek à dos d’éléphant au Parc national de Yok Don

Depuis juillet 2018, le parc national de Yok Dôn, en collaboration avec Animals Asia, propose aux visiteurs de découvrir le quotidien des pachydermes, de les observer se nourrir, se baigner et se déplacer, tout en explorant la diversité de la faune et de la flore de la forêt.

Photo: VNA/CVN

Des visiteurs venus de tout le pays ont exprimé leur admiration pour les interactions chaleureuses, le nourrissage des éléphants et les photos prises avec eux, vêtus de costumes locaux. Ce modèle touristique est perçu comme une approche humaine qui doit être maintenue afin de protéger la population d’éléphants.

Il y a deux ans, le Centre touristique du pont suspendu de Buôn Dôn a mis fin à ses promenades à dos d’éléphant, les remplaçant par des interactions conviviales et privilégiées entre les touristes et les animaux, symboles forts de la culture, de l’histoire et du paysage naturel des Hauts plateaux du Centre. Les visiteurs peuvent désormais nourrir les éléphants, les photographier, les baigner et assister à des cérémonies de bénédiction et à des buffets d’éléphants.

Le centre a veillé à offrir un meilleur environnement aux éléphants, notamment une alimentation adaptée, des soins médicaux et un hébergement adapté. Il s’est employé à sensibiliser les touristes à la protection animale et à renouveler son modèle en le reliant à d’autres produits touristiques et en développant un tourisme communautaire pour attirer les visiteurs.

Trân Thi Kim Anh, directrice de la branche tourisme et hôtellerie de Biet Dien, l’entité gérant le centre touristique du pont suspendu de Buon Don, a déclaré qu’après deux ans de mise en œuvre, le modèle avait obtenu des résultats encourageants, contribuant à améliorer les conditions de vie des éléphants et des communautés locales et devenant un élément phare des activités du centre.

Le tourisme respectueux des éléphants est une forme responsable de tourisme qui permet de minimiser l’impact des activités touristiques sur la santé des éléphants, contribuant ainsi aux efforts de conservation et au tourisme durable axé sur les éléphants. La mise en œuvre de ce modèle s’inscrit dans la mise en œuvre du protocole d’accord signé entre le Comité populaire provincial et Animals Asia en 2021, visant à mettre fin au tourisme à dos d’éléphant et aux activités affectant le bien-être des éléphants domestiques dans le cadre du tourisme et des festivals.

Défis à relever

Malgré des résultats globalement positifs, le modèle touristique respectueux des éléphants reste confronté à de nombreux défis, nécessitant des efforts conjoints de la part de l’administration locale, de la communauté et des entreprises.

Selon le Centre pour la conservation des éléphants, le sauvetage des animaux et la gestion de la protection des forêts de Dak Lak, la province abrite aujourd’hui 35 éléphants domestiques, principalement dans les districts de Lak et de Buôn Dôn. La population d’éléphants domestiques vieillit, la plupart âgés de plus de 40 ans, et en raison de l’échec de la reproduction, le troupeau est confronté à un risque très élevé d’extinction. Les zones de pâturage et les sources de nourriture pour les éléphants se réduisent, ce qui peut engendrer des conflits d’habitat.

De plus, en l’absence de réglementation officielle interdisant les balades à dos d’éléphant, ce modèle n’a pas encore atteint le district de Lak. Les touristes souhaitant monter à dos d’éléphant se sont rués dans ce district, ce qui aggrave la situation des éléphants.

Lors de l’atelier "Histoires d’éléphants" organisé par Simexco Daklak Co. Ltd à Buôn Ma Thuôt au début du mois, des agences, des entreprises, des autorités locales, des soigneurs d’éléphants et des parties prenantes ont discuté et proposé des solutions pour protéger les éléphants domestiques et développer un modèle de tourisme respectueux des éléphants.

Y Si That Ksor, vice-président du Comité populaire du district de Buôn Dôn, a déclaré qu’outre le plaidoyer en faveur de la transition de la balade à dos d’éléphant vers un tourisme respectueux des éléphants, la province et ses localités doivent intégrer des programmes et des projets non gouvernementaux pour garantir des moyens de subsistance alternatifs aux propriétaires et aux soigneurs d’éléphants. Par ailleurs, un soutien en infrastructures, en matériel technique et en compétences professionnelles est essentiel pour promouvoir le développement d’autres offres touristiques.

Ryan Hockley, conseiller pour le bien-être des éléphants chez Animals Asia, a déclaré qu’avec le modèle de "tourisme respectueux des éléphants", les animaux vivent au plus près de leurs instincts naturels et jouissent d’une meilleure santé et d’une espérance de vie plus longue. Les solutions pour développer ce modèle incluent la compréhension des goûts des touristes, l’amélioration de la qualité des circuits, l’identification des groupes de clients potentiels et la promotion sur de multiples plateformes.

Par ailleurs, Nguyên Thuy Phuong Hiêu, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dak Lak, a déclaré que ce modèle constituait l’orientation de la province pour la conservation des espèces rares et menacées. La province a demandé aux localités, aux unités et aux entreprises de remplacer progressivement et de mettre fin au tourisme à dos d’éléphant après 2026.

Ce modèle de tourisme respectueux des éléphants est associé à de nombreuses activités et produits touristiques, tels que la découverte de la culture et de la cuisine traditionnelle lao, la randonnée, le camping, le vélo, l’exploration de la légendaire rivière Serepok et les spectacles de gongs pour impressionner les touristes, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN