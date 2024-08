La pagode Lôi Âm, un haut-lieu spirituel à Quang Ninh

Nichée à une altitude de 503 m dans le quartier de Dai Yên de la ville de Ha Long, entourée de jolis paysages, la pagode Lôi Âm est l'un des lieux spirituels les plus sacrés de la province de Quang Ninh (Nord).

Photo : DLQN/CVN

De nombreux touristes visitent la province non seulement pour contempler la beauté époustouflante de cette merveille naturelle qu’est la baie de Ha Long, mais aussi pour retrouver la paix intérieure dans d'anciennes pagodes qui ont traversé les siècles.

Construite au XVe siècle sous le règne de Lê Thánh Tông (1442-1497), la pagode Lôi Âm, avec ses 700 ans, est l 'une des plus anciennes du Vietnam. Derrière se trouvent le ruisseau Giai Oan (Ruisseau de l’Absolution) et le puits Tiên (Fée) dont l'eau cristalline apporte de la fraîcheur toute l'année.

La pagode Lôi Âm trône à côté de l’abri sous roche Hang, également connue sous le nom de Lâu Câu. Il prend la forme d’une dalle rocheuse de 8,5 m s’élévant à 2,2 de haut, qui protège un petit autel.

Transporter des briques

Photo : QN/CVN

Il faut environ une heure de marche en terrain vallonné pour y arriver. Attention, le chemin, de trois km, peut être glissant les jours de pluie. L'effort nécessaire pour y accéder explique la relative tranquillité qui règne le long de ce sentier. Les visiteurs réfractaires à l'effort physique peuvent aussi prendre un téléphérique, alimenté à l'énergie solaire, qui leur permettra de parcourir les trois km en quelques minutes seulement. Cependant, la plupart des pèlerins préfèrent marcher car ils estiment que surmonter les difficultés pour atteindre la pagode leur apportera plus de bénéfices spirituels. Ce court pèlerinage offre en effet une évasion de la routine quotidienne, permettant aux marcheurs de se déconnecter des distractions modernes et de se reconnecter à leur essence intérieure.

Le chemin est bordé d'arbres centenaires sous lesquels s'étendent à perte de vue des tapis d'ananas. Les jours d'hiver, le brouillard règne en maître et empêche souvent d'admirer le panorama.

Les gens viennent ici pour s'imprégner de la beauté ancienne de la pagode, à la fois poétique et sacrée. Son toit aux extrémités joliment incurvées est recouvert de tuiles moussues et ses piliers sont finement sculptés de dragons et phénix.

Les détails architecturaux, des escaliers au balcon jusqu'à la porte, sont tous imprégnés de la patine du temps. Le sol est pavé de briques en terre cuite, à l'image des villages traditionnels du Nord.

Photo : QN/CVN

Fait remarquable, les pèlerins déposent comme offrandes non pas de l'argent mais des briques ! La raison en est que le bâtiment, qui s'est progressivement dégradé au fil du temps, doit être restauré. Mais la situation de la pagode complique le transport des matériaux de construction. Les briques ont été préparées au préalable par les moines, il suffit donc aux visiteurs d'en saisir quelques-unes au passage. Transporter ces briques jusqu'à la pagode témoignerait d'une bonté de cœur et d'un dévouement.

Un vestige national

En plus de s'immerger dans cet espace sacré, les visiteurs peuvent aussi admirer le magnifique paysage en contrebas, notamment le lac Yên Lâp, l'un des plus grands lacs artificiels d'eau douce de la province, où émergent de nombreux îlots. Les touristes peuvent également apercevoir une immense pinède recouvrant les collines. De nombreux services sont proposés pour découvrir au mieux la beauté du lac Yên Lâp, comme le canoë ou la barque.

En 1997, la pagode Lôi Âm a été reconnue vestige historique national. Son festival a lieu chaque année le 27e jour du premier mois lunaire, attirant des milliers de pèlerins.

Thuy Hà/CVN